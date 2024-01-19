خالد الغندور يدافع عن الننى.. ويؤكد: إمام عاشور أفضل من تريزيجيه

دافع خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن محمد النني لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، رغم تراجع مستواه، خلال الفترة الأخيرة، منذ تعرضه للإصابة أمام أيندهوفن، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال لاعب منتخب مصر السابق، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "لا بد أن تعلم الجماهير المهام والأدوار التي تتطلب من كل لاعب، قبل توجيه اللوم له أو الهجوم عليه، محمد النني لاعب بمواصفات فنية دفاعية أكثر من هجومية، ولكنه يفتقد الشراسة، وهو ما يجعل الجماهير تلقي اللوم عليه، بالطبع هو غير مفيد حاليا لابتعاده عن المشاركة، ولكن لاعب دوما تحتاج إلى خدماته نظرا لخبرته".

وأضاف خالد الغندور: "منتخب مصر لديه مشكلة كبيرة منذ فترة طويلة، في التحول من الهجوم إلى الدفاع في وقت قصير، ولدينا مشكلة في رقم 6 ظهرت خلال المباريات الماضية، وأرى أن إمام عاشور أفيد وأفضل من محمود حسن تريزيجية في رقم 8، والدفع به أساسيا أمام كاب فيردي مطلب".

وأشار قائد الزمالك السابق: "‏خلال مباراة أمس رغم تواضع أداء البعض، لكن لازم نشيد بالثنائي عمر مرموش ومصطفى محمد، وتوظيف إمام عاشور بدلا من محمد النني نقطة إيجابية خلال المباراة، وتريزيجيه أراه رجل المباراة لصناعته الهدف الثاني والمساهمة في الهدف الأول".

وكان منتخب مصر قد نجح في حصد نقطة ثمينة بعد التعادل مع غانا بهدفين لكل فريق، لتُبقي على حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

منتخب مصر رفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف منتخب الرأس الأخضر المتصدر برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بينما يتواجد منتخب موزمبيق في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراة فقط، وغانا يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة من مباراتين.