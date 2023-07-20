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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد الغندور مُعلقًا على حضور إمام عاشور مباراة الأهلى وحرس الحدود: وشه حلو

إمام عاشور في مقصورة
إمام عاشور في مقصورة ستاد القاهرة

علّق خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، ومقدم البرامج الحالي، على حضور إمام عاشور مباراة الأهلي وحرس الحدود.

وتواجد إمام عاشور في المقصورة الرئيسية لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشارك إمام عاشور في احتفالات اللاعبين مع الجماهير بعد التتويج ببطولة الدوري واستلام الدرع.

وقال خالد الغندور عبر قناة الزمالك: "بطل الدوري يواجه متذيل الترتيب حرس الحدود والمباراة بينهما انتهت بالتعادل".

وأضاف: "المباراة شهدت حضور اللاعب الجديد بالفريق إمام عاشور، وهي المباراة الأولى التي يحضرها إمام للأهلي في تاريخه".

وتابع: "بسم الله ما شاء الله (وشه) حلو على الأهلي".

خالد الغندور الاهلى حرس الحدود إمام عاشور الدورى المصرى

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