رسائل المثقفين للرئيس.. صفاء عبدالمنعم: الاهتمام بالتعليم وضبط الأسعار بالأسواق

حول أمنياتها ومطالبها لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في فترة رئاسته الثالثة، تحدثت الكاتبة الروائية والقاصة صفاء عبد المنعم في تصريحات خاصة لــ “الدستور”.

الاهتمام بالتعليم والرعاية بشكل عام للمواطن المصري

وأوضحت الكاتبة صفاء عبد المنعم في حديثها لـ"الدستور" موجزة أحلامها ومطالبها لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرة إلي: أنا كمثقفة أريد في فترة الرئاسة القادمة، زيادة نسبة معاش اتحاد الكتاب لمواكبة الأسعار.

وذكرت أن الاهتمام بصحة وسلامة الكتاب بالاشتراك في المستشفيات بسعر مخفض، مع تخصيص كارنية بسعر مخفض في المترو والمواصلات العامة، وتخصيص بعض الوحدات السكنية من خلال اتحاد الكتاب أسوة ببعض بالنقابات، والاهتمام بالتعليم والرعاية بشكل عام للمواطن المصري، وضبط الأسعار بالسوق، لكي نعبر معا مرحلة الأزمة العالمية في الأسعار.

صفاء عبد المنعم



يشار إلى أن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترته الرئاسية الجديدة ــ الثالثة ــ من المنتظر أن تقام اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة رؤساء وزعماء وملوك عدد كبير من دول العالم العربي والأجنبي.

وكان العام الماضي قد شهد العديد من الأحداث والتطورات السياسية، سواء على المستوى الدولي، أم الإقليمي، كما شهد أيضًا تطوراتٍ سياسية داخلية في مصر، ولعل من أهم التطورات السياسية الداخلية المصرية هي الانتخابات الرئاسية، والتي أسفرت عن فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الفترتين الرئاسيتين، لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد شهدت ثورة في كافة القطاعات والمشروعات القومية، وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة، والتي تم تدشينها سنة 2019 بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة لتكون المظلة الرسمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى إيجاد تدخلات فاعلة نحو أحد أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية سعيا للقضاء على الفقر المدقع.

أما في مشروعات البنية التحتية والتي تم تنفيذها في الفترتين السابقتين الرئاسيتين للرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي علي رأسها افتتاح قناة السويس الجديدة، فضلا عن افتتاح العديد من خطوط المترو الجديدة وربطها بالمجتمعات العمرانية الجديد بالمونوريل، ومشروعات سكن لكل المصريين، والتأمين الصحي الشامل وغيرها العشرات.