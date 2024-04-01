رسائل المثقفين للرئيس.. محمد حلمي حامد: نحتاج رؤية جديدة لمفهوم الثقافة ودورها المجتمعي

وجه الشاعر محمد حلمي حامد، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بانطلاق الولاية الرئاسية الثالثة، طامحًا في مزيد من الجهود للارتقاء بالحياة الثقافية المصرية.

تكثيف الجهود الثقافية بكفاءة لإحداث أكبر أثر بأقل تكلفة

وأوضح الشاعر محمد حلمي حامد، في تصريحات لـ"الدستور": “نحتاج إلى رؤية جديدة لمفهوم الثقافة ودورها في المجتمع المصري”.

محمد حلمي حامد

وشدد محمد حلمي حامد: من المهم تحديد العلاقة بين الثقافة والترفية وأدواته، زيادة في الجدية والفاعلية، وكذلك فصل الثقافة عن كل من الفعاليات الدينية والترفيهية، فالأولى مكانها دور العبادة، أما الترفية فقد انتهى بنا المطاف أن صارت الوزارة فى وقت ما تنتج أغان عاطفية فى الوقت الذى توقفت فيه الاذاعة تقريبا عن أداء هذا الدور،وومزاحمة هذه الانشطة للفعل الثقافى ليس إلا تكاسل موظف أو خلطا للأوراق.

واختتم محمد حلمي حامد: يجب أن تكون أولوية الفعل الثقافي هي تمكين المصريين من حقيقة هويتهم، دفاعا عنها من محاولات الطمس، وأقامة حوار بناء مع صناع المحتويات الإعلامية والإعلانية لضبط الصورة الذهنية لدى المواطن ليصبح النواة الأساسية للبناء والتنمية والتغيير في المجتمع.