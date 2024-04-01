قاص يرصد أهم مطالب المثقفين من الرئيس السيسي في ولايته الثالثة

عن أمنياته ومطامحه في الفترة الرئاسية الجديدة، وما يحلم أن يحققه الرئيس السيسي، قال الكاتب القاص بيتر ماهر الصغيران، لـ“الدستور”: أهم شيء يطلبه المثقف هي القدرة على إبداء الرأي في القضايا المطروحة على الساحة.

الحياة الكريمة تبدأ من العقول في تغذيتها بالعلم والثقافة والفنون

أوضح “الصغيران” عن آماله في فترة الرئيس السيسي، الرئياسية الجديدة: في البداية يمكن أن نعرف المثقف أنه شخص ما يمتلك الرؤية فالقراءة كفعل تفتح آفاقا جديدة في عقله. يمكن من خلالها أن يستشرف المستقبل... مع النظر إليه كصوت مستقل.

اعتقد أهم شيء يطلبه المثقف هى القدرة على إبداء الرأي في القضايا المطروحة على الساحة سواء في القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، حتى يتم إفساح المجال لأصوات عاقلة تقدر أن تكون حلقة وصل بين رجل الشارع العادي والدولة من ناحية أخرى.

واستكمل “الصغيران”: يريد المثقف أيضًا أن تكون القراءة والاهتمام بها لا يأخذ شكلا تقليديًا في افتتاح معارض للكتاب وحسب بل يمتد الأمر إلى جعل القراءة هدف وغاية لدى كل من يعرف القراءة فالقراءة هي خط الدفاع الأول لمواجهة موجات الظلام التي تحاول السيطرة على عقول البسطاء.

ونوه الصغيران حول ما يطلبه من الرئيس السيسي: “فالعلم نور والقراءة حياة. لذلك لا بد من الاهتمام بافتتاح المكتبات وقصور الثقافة بشكل أكبر والوصول إلى القرى والنجوع لأنها النواة الأولى لتشكيل عقلية المواطن المصري”.

الاهتمام لا يمتد إلى تشكيل وعي المواطن بالقراءة فقط بل يمتد إلى كافة مجالات الفنون إذا كنا نريد استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة. فالحياة الكريمة تبدأ من العقول في تغذيتها بالعلم والثقافة والفنون.

يشار إلي أن حفل تنصيب الرئيس السيسي، لفترته رئاسية ثالثة من المنتظر أن تقام خلال الأيام القادمة، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة رؤساء وزعماء وملوك عدد كبير من دول العالم العربي والأجنبي.

وشهد العام المنصرم العديد من الأحداث والتطورات السياسية، سواء على المستوى الدولي، أم الإقليمي، كما شهد أيضًا تطوراتٍ سياسية داخلية في مصر، ولعل من أهم التطورات السياسية الداخلية المصرية هي الانتخابات الرئاسية، والتي أسفرت عن فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة.

بيتر ماهر الصغيران