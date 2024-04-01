الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ضمن أحداث مسلسل الحشاشين.. "مسجد الروضة" تفجير المساجد بين جماعة الصباح وحسن البنا

تفجير المساجد بين
تفجير المساجد بين الصباح والبنا

بين عمليات القتل والترويع والإرهاب التي قامت بها فرقة الحشاشين، ورصدها مسلسل الحشاشين، تفجير المساجد، ومنها المسجد الكبير في بغداد، وهو الأمر الذي استنسخته من الحشاشين الجماعات الإرهابية في العصر الحديث وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.

 

حسن الصباح يأمر بحرق الجامع الكبير

فضمن الجرائم التي ارتكبها الحشاشين، ورصدها مسلسل الحشاشين، قتل علماء الدين ورجاله، فمن محاولة قتل الإمام أبو حامد الغزالي وصولا إلي قتل مفتي أصفهان، أمر حسن الصباح أتباعه بحرق الجامع الكبير في بغداد. وعندما يحذر زيد بن سيحون حسن الصباح من مغبة هذا العمل الإجرامي وأثره بين الناس على الحشاشين وأنه قد يؤدي إلي كراهية الناس لهذه الدعوة، إلا أن الصباح لا يقيم وزن لتحذيره.

مسلسل الحشاشين

تفجير المساجد بين جماعة الصباح وحسن البنا

 

وعلى نهج فرقة الحشاشين صارت الجماعات والتنظيمات الإرهابية في العصر الحديث، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين والتي خرجت منها كافة التنظيمات الإرهابية الأخري، سواء السلفية الجهادية، الجماعة الإسلامية، القاعدة وصولا إلي داعش. ومن بين ما استنسخته هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، تفجير المساجد، وكان ضمن هذه الجرائم تفجير مسجد الروضة في العريش عام 2017.

 

ففي ظهر يوم الجمعة  24 نوفمبر من العام 2017، وأهالي قرية الروضة بالعريش، يؤدون صلاة الجمعة، تم تفجير عبوتين ناسفتين بداخل المسجد واستهدفت المصلين بالقذائف الصاروخية الأر بي جي، ثم استهدفت المجموعة الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان المصلين ممن هربوا من المسجد بالرشاشات والبنادق الآلية. وقد استشهد في حادث تفجير مسجد الروضة حوالي 305 شهيد من أهالي قرية الروضة بالعريش، ويعد هذا الحادث من أكثر الحوادث الدموية في مصر.

مسلسل الحشاشين

تفجير  مسجد الإيمان بدمشق

 

ومن عمليات تفجير المساجد التي قامت بها الجماعات الإرهابية السائرة علي نهج الحشاشين، تفجير مسجد الإيمان بدمشق، في 21 مارس من العام 2013، واستشهد في الحادث الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي٬ مفتي دمشق وقتها وإمام الجامع الأموي٬ يقف على المنبر يلقي درسا دينيا في مسجد الإيمان بدمشق٬ استشهد ومعه حفيده في تفجير نفذته جبهة النصرة، أسفر عن قتل 42 شخصًا آخرين، وأصيب 85 آخرين بجروح مختلفة.

 

داعش وتفجير المساجد

ويعد تنظيم داعش من أكثر التنظيمات الإرهابية التي فجرت المساجد، في العديد من الأماكن التي فرضت سيطرتها عليها، في العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان، أحدثها تفجير مسجد قندهار في باكستان والذي راح ضحيته أكثر من 52 ضحية ووقع التفجير أيضا والمصلين يؤدون صلاة الجمعة.

 

مواعيد وقنوات إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 21

وتعرض الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

 

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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