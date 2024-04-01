زكى رستم حلم بثروة طائلة.. أمنيات ودعوات الفنانين فى ليلة القدر

ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، يترقبها وينتظرها المسلمون حول العالم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وكان لنجوم الفن في مصر هم الآخرين أمنياتهم ودعواتهم في تلك الليلة المباركة.

زكي رستم: أنا لا أطلب من الله إلا ثروة ضخمة

وفي عددها الـ42 والصادر بتاريخ 25 يونيو من العام 1951، استطلعت مجلّة «الفنّ» المصرية أمنيات ودعوات فناني ذلك الزمن في ليلة القدر.

ومن بين من توجهت المجلة إليهم بالسؤال عن أمانيه التي بثها إلى السماء في ليلة القدر، قال الفنان "زكي رستم"، والذي قال عن دعوته في ليلة القدر: "أنا لا أطلب من الله إلا ثروة ضخمة تهبط من السماء، وأسخرها كلها لتنفيذ برنامجي الفني، وهو إنشاء أستديو فخم كامل المعدات وإنتاج أفلام مشرفة للفن المصري، وبعد هذا أنفق الجزء الباقي من الثروة في إنشاء مبنى خاص للعناية بالفنانين العجزة وغير القادرين على العمل، وأنفذ مشروع مقبرة الفنانين".

محسن سرحان يدعو أن يمنحه الله سيارة خاصة

أما عن أمنيته ودعوته في ليلة القدر، فقال الفنان محسن سرحان: "دعوت الله في ليلة القدر في العام الماضي، أن تكون لي سيارة خاصة تنقذني من متاعب المواصلات ورزالة سائقي التاكسي، ولم يمض أسبوع إلا وقد حقق لي الله سبحانه وتعالي الأمنية فأصبحت لي سيارة خاصة، وأنا أرجوه في ليلة القدر هذا العام أن يكون لي قصر فخم فيه جيش من الخدم والحشم، وأن يهبني من لدنه المال الذي يكفي لإقامة وليمة فاخرة للفقراء عند افتتاح هذا القصر".

مديحة يسري ودعوة بمنحها القوة من أجل الفن

أما الفنانة مديحة يسري، فتتحدث عن دعوتها في ليلة القدر لافتة إلى: "دعوت الله سبحانه وتعالي في ليلة القدر، في العام الماضي، فقلت اللهم أمنحني القوة التي تساعدني على القضاء على الذين يسيئون إلى الفن ويشوهون سمعته، وأنا أدعوه سبحانه وتعالى في ليلة القدر هذا العام أن يمحقهم ولا يبق منهم أحدًا حتى ينهض الفن في مصر نهضة قوية بعد أن يتخلص من السوس الذي كاد أن يقضي على نهضته الحالية".

شادية تدعو الله أن يحيطها بعنايته

وبدورها قالت الفنانة شادية عن دعواتها وأمنياتها في ليلة القدر: "أنا لا أدعو الله أن يمنحني مالًا أو جاهًا، بل أدعوه أن يحيطني سبحانه وتعالي بعنايته، وأن أسير في نفس الطريق الذي أسير فيه الآن، وهو طريق الاستقامة والصواب، وأن يمنحني الصحة والعافية فهما أسمى شيئ في الوجود بعد أمي وأبي، هذه هي دعوتي في العام الماضي، وهي نفس دعواتي هذا العام وكل عام".