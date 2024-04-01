الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: الدولة فى عهد الرئيس السيسى شهدت تحركات فى كل المجالات ومشروعات عملاقة

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب،  إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد سعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتدشين مشروعات قومية في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين حياة المواطن بكل القرى والمحافظات.

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 تحسين حياة المواطنين في القرى بمبادرة "حياة كريمة"

وأضافت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية أنه على صعيد تحسين حياة المواطن بكل القرى والمحافظات أطلق الرئيس مبادرة حياة كريمة لتوفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق للمجتمعات الريفية والتي أحدثت طفره في حياه المواطنين.

وأضافت نجح الرئيس السيسي في تشييد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما تمكنت القيادة السياسية من أن تعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.

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إرساء دعائم الجمهورية الجديدة 

وأشارت أمين سر إعلام النواب أن الدولة شهدت تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ويصعب حصرها.

 

 تحقيق إنجازات تنموية غير مسبوقة خلال 10 سنوات

وأكدت النائبة هند رشاد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قاد البلاد على طريق بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين، واستند إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وعلى مدار 10 سنوات شاهدنا جميعًا إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت شهدت فيها كل قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014.

النائبة هند رشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة حكم الرئيس السيسي مشروعات تنمية حياة كريمه

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