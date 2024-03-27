الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يُنافس كبار أوروبا على ضم ليني يورو موهبة ليل

ليني يورو
ليني يورو

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، بحثه عن إبرام صفقة دفاعية مميزة، لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

الريال ينافس كبار أوروبا على ضم موهبة ليل

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الشاب الفرنسي ليني يورو، مدافع ليل.

وأضاف الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصبة "إكس"، أن ليني يورو يُعد محل اهتمام قوي من قِبل ناديي تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، الراغبان في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

وأشار الصحفي رومانو، إلى رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع ليني يورو في يناير الماضي، ولكن لم تنجح المفاوضات بين الناديين.

في حين يريد نادي تشيلسي التعاقد مع ليني يورو، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعب تياجو سيلفا في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأكد رومانو، أن إدارة نادي ليل تريد الحصول على ما لا يقل عن 60 مليون يورو، مقابل السماح برحيل ليني يورو، الأمر الذي سيكون بمثابة "عقبة" أمام ريال مدريد الذي لا يرغب في دفع هذا المبلغ، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الفرنسي، صاحب الـ18 عامًا، رفقة ليل في يونيو 2025.

يأتي ذلك بعدما تألق ليني يورو رفقة ناديه ليل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عامين من تصعيده إلى الفريق الأول وتمثيله لمنتخب فرنسا الأولمبي.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وتحديدًا يوم الأحد الموافق 31 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، أي بفارق 8 نقاط كاملة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

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