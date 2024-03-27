الأربعاء 27 مارس 2024
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سياسي

نقيب المهندسين يلتقي مهندسي "الصحة" المطالبين بضمهم لحافز المهن الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مجموعة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، حيث تناول اللقاء مطالبهم بشأن ضمهم إلى "حافز المهن الطبية" إسوة بكل العاملين في القطاع الطبي.

من جهته، أكد "النبراوي" استمرار التحركات والجهود المبذولة سعيًا لإدراجهم ضمن الكادر الطبي "حافز المهن الطبية"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من الخطوات، بجانب عقد لقاء موسع في نقابة المهندسين بين مهندسي الصحة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب لطرح هذه القضية في البرلمان؛ بهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

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وأشار إلى أن النقابة ستواصل سعيها من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم مع زملائهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.

يذكر أن نقيب المهندسين، قد خاطب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأيام الماضية، مطالبًا بإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، كونهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وإسوة بالعاملين في القطاع الطبي.

نقيب المهندسين المهندسين وزارة الصحة حافز المهن الطبية القطاع الطبي

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