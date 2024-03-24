انتخابات المحامين 2024.. استمرار وصول أحراز التصويت من اللجان الفرعية

تواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، في استقبال أحراز التصويت من اللجان العليا في المحافظات والنقابات الفرعية المختلفة.

ووصلت مساء اليوم الأحد، أحراز التصويت في لجان محافظة قنا إلى مقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، كما تتوالى وصول الأحراز من المحافظات النائية.

وتقوم اللجنة القضائية المشرفة بتدقيق نتائج الفرز والتصويت وتجميع النتائج تمهيدا لإعلان النتيجة.





عبد الحليم علام نقيبا للمحامين لدورة جديدة

وأظهرت المؤشرات النهائية لنتائج فرز أوراق التصويت في انتخابات نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين فوز النقيب الحالي عبد الحليم علام، لدورة جديدة 2024-2028، متفوقا عن أقرب منافسيه سامح عاشور النقيب الأسبق بحوالي 5 آلاف صوت.

وجاءت المؤشرات النهائية بحصول علام على ما يقارب 23 ألف صوت في مختلف لجان الإقتراع بتفوق كبير في محافظتي الإسكندرية والبحيرة والمنوفية وأغلب محافظات الصعيد، فيما تفوق عاشور في محافظة القاهرة وتقاربت الأصوات في باقي المحافظات.

وأعلنت حملة النقيب عبدالحليم علام، المرشح في انتخابات نقابة المحامين 2024، فوز مرشحها بمقعد النقيب العام لدوره جديدة 2024-2028.

وقالت الحملة في بيان لها: “وفقا لمناديبنا في كامل لجان الاقتراع وبعد رصد جميع نتائج اللجان وتجميعها، تبين فوز مرشحنا النقيب العام بفارق كبير يتجاوز عن أقرب منافسيه”.

وتوجهت الحملة بكامل الشكر للجمعية العمومية في كافة النقابات الفرعية، على تجديد ثقتها في النقيب عبد الحليم علام ليكمل مسيرة ما حققه من إنجازات في نقابة المحامين.