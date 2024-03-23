حملة عبدالحليم علام تعلن فوزه بمنصب النقيب العام في انتخابات المحامين

أعلنت حملة النقيب عبدالحليم علام، المرشح في انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، فوز مرشحها بمقعد النقيب العام لدوره جديدة ٢٠٢٤-٢٠٢٨.

وقالت الحملة في بيانها: “وفقا لمناديبنا في كامل لجان الاقتراع وبعد رصد جميع نتائج اللجان وتجميعها، تبين فوز مرشحنا النقيب العام بفارق كبير يتجاوز الـ٦ آلاف صوت عن أقرب منافسيه”.

وتوجهت الحملة بكامل الشكر للجمعية العمومية في جميع النقابات الفرعية، على تجديد ثقتها في النقيب عبد الحليم علام ليكمل مسيرة ما حققه من إنجازات في نقابة المحامين.