بالأرقام.. النتيجة الكاملة لانتخابات نقابة المحامين (خاص)

حصل “الدستور” على النتيجة الكاملة لانتخابات نقابة المحامين، سواء من فازوا في الانتخابات أو من لم يحالفهم الحظ.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين عن فوز عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين في انتخابات مجلس النقابة لعام ٢٠٢٤، بواقع 23 ألفا و955 صوتًا.

وحصل كل من سامح عاشور على ٢٠٣١٦ صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل نبيل عبدالسلام على ١٢ ألف صوت، كما حصل أسامة فتحي على ١٦٨صوتًا وأسعد هيكل على ٩٩ صوتًا، وأشرف فتح الباب ٩٧ صوتًا، وأيمن عبدالعزيز ٥٢ صوتًا، وحماد عبدالله ٣٢ صوتًا وخالد حافظ ٣١ صوتًا، ودعاء العجوز ٢٧٤ صوتًا، وطارق جلال ٣٤٦ صوتًا، وفرج الخلفاوي صوتًا، ومحمد البرديسي ٣٧٢، ونبيل فزيع ٣٣٤.

وقال المستشار د.محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إن العملية الانتخابية تمت السبت الماضي بمشاركة ٦١٢ مستشارا و١٠٧٢ من أمناء سر اللجان على كل اللجان الفرعية والعامة بحيادية تامة، وبذلوا جهدا مضنيا لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ثم فرز الأصوات وتجميع النتائج حتى عصر يوم الأحد.

فاز على مقاعد الإدارات القانونية:

أسامة إبراهيم سالمان ١٥ ألفا و٦٩٥ صوتًا

حسام مصطفى ١٢ ألفا و٩١٠ أصوات

أحمد حسام سالم ١١ ألفا و٤٤٤ صوتًا

محاكم الاستئناف

أبوبكر ضوة ١٦ ألفا و٤٠١ صوت

محمد عبدالنبي عبدالوهاب ١٢ ألفا و١٧٢ صوتًا

مجدي سخى ١١ ألفا و٨٨٢ صوتًا

ناصر العمري ١٠ آلاف و٨٨٦ صوتًا

محسن لطفي ٩ آلاف و٣٣٦ صوتًا

محمد خلف حسين ١٢ ألفا و٢٣٠ صوتًا

محمد عبدالعظيم فرغلي ١٢ ألف صوت

عبد المجيد هارون ١٦ألفا و٧٦١ صوتًا

ممدوح علي عبدالعال ١٣ ألفا و٣٧١ صوتًا

إبراهيم عز العرب ١٣ ألفا و١٦٤ صوتًا

سعيد عبدالخالق ١٣ ألفا و١٠٨ أصوات

سيد هيبة ١٢ ألفا و٤٦ صوتًا

يحيى التوني ١٢ ألفا و٤٦ صوتًا

الداخلي ١٢ ألفا و٨٧٤ صوتًا

محمد فزاع ١١ ألفا و٦٩٣ صوتًا

عيسى أبوعيسى ١١ ألفا و١٩ صوتًا

عمر جلال هريدي ١٠ آلاف و٧٩٣ صوتًا

ربيع الملواني ١٠ آلاف و٧١٥ صوتًا

محمود تفاحة ١٠ آلاف و٦٠٨ أصوات

أحمد أسامة محمد أحمد ١٠ آلاف و٤٢٠ صوتًا

عمرو إبراهيم ١٠ آلاف و٣١٤ صوتًا

محمد إبراهيم علي عيسى ١٠ آلاف و٢٢٨ صوتًا

السيد حسن محمد حسن ١٠ آلاف و١٩٦ صوتًا

محمد راضي مسعود ١٠ آلاف و٣٢ صوتًا.

وأجريت السبت الماضي، انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام، و٢٨ عضوًا (٣ على الإدارات القانونية و٢٥ آخرين من مختلف محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية)، في 488 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وخاض الانتخابات على منصب نقيب المحامين؛ 15 مرشحًا، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف طنطا.

كما خاض 21 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف الإسكندرية، و10 مرشحين على مقعد محكمة استئناف الإسماعيلية، و18 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف بنى سويف، و17 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف أسيوط، و7مرشحين على مقعد محكمة استئناف قنا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.