فى ذكرى وفاته الثانية.. إطلاق اسم نقيب المحامين السابق رجائى عطية على مكتبة النقابة

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب- عن إطلاق اسم النقيب الجليل رجائي عطية على مكتبة نقابة المحامين الرئيسية، مع تطوير وتجديد المكتبة وتخصيص قسم لمؤلفات وإبداعات الراحل الكبير القانونية، والفكرية، والأدبية، في مناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل النقيب الجليل رجائي عطية.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل النقيب والفقيه رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب (26/ 3/ 2022) في محراب العدالة، جددت نقابة المحامين تعازيها لجموع المحامين في مصر والوطن العربي، مضيفة: «نسأل المولى - عز وجل - أن يرحمه رحمة الأبرار، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا».