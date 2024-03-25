الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. براءة حسين ومسار واحد طواعية للأخوين

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر حصول حسين على البراءة بعد استماع القاضي الى مرافعة علي أخيه والمحامي الذي سرد أدلتها له.

مسلسل مسار إجباري ملخص الحلقة ١٥  

وتضمنت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل مسار إجباري تمكن الأخوان من الإتيان بصفوت والحصول منه على اعتراف قاموا بتسجيله له- دون أن يعلم- ولكن بإذن من النيابة مسبق بأنه هو من قتل حبيبة وذلك بعد أن تشاجر معها بسبب رغبتها نشر الأبحاث التي تدين شركات الأدوية الفاسدة، ووقوفها ضده في كتابته تقاريره المزورة حول هذه الأدوية التي فيها يقر زور أنها صالحة للاستخدام.

إذ تضمنت الحلقة 15 من خلال مرافعة علي عن شقيقه حسين أمام القاضي وسرده لكل تفاصيل القضية وكشفه عن علاقة مجدي حشيش بشركات الأدوية الفاسدة إذ أنه يمتلك اكبر أسهم فيها، وكذلك كشف محامي علي أن الشقق الفارغة التي وجد بها جثة قاتل عمر البرنس ليس من العادة أن يكون لها كاميرات مما يدل على انه كمين قد نصب لعلي من أجل اتهامه في قضية قتله.

 ليحكم في النهاية على مجدي حشيش ومعاونيه بالسجن ثم البراءة لحسين الذي يخرج محتضنًا أخيه ويسيران معا في مسار واحد هذه المرة ليس إجباريًا.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. حسين يضحي بنفسه ويدخل السجن بدلًا من أخيه

مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة 15.. مفاجأة "حسين يسلم نفسه للنيابة"

 

مسلسل مسار اجباري مواعيد عرض الحلقة 15

 

واليوم عرضت خلاله الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري وهي الحلقة الـ15، لتوضع نهاية قضية مقتل حبيبة التي تتضمن قضية أكبر منها وهي تداول الأدوية الفاسدة، ومسلسل مسار إجباري هو مسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانيين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. سناء أم صفوت أم طرف ثالث قاتل حبيبة؟

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مسلسل مسار إجباري .. ملخص الحلقة 14 بطولة أحمد داش وعصام عمر

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