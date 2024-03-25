مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. حسين يضحي بنفسه ويدخل السجن بدلًا من أخيه

شهدت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر عودة الطفل زين الأخ الأصغر لعلي "عصام عمر" إلى والدته صابرين بعد بكائها الشديد لعلي بسبب خطفه منه من قبل مجدي حشيش، ووسط اعتذار علي لها عن كل ما سببه لها من أذى، ثم وعدها لها أنه سيعيد أخاه إلى أحضانها مرة أخرى، وبالفعل نجح في ذلك.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة

من ناحية أخرى شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الحلقة الخامسة عشرة كذلك تجل معان الأخوة، عندما رفض حسين اقتراح أمه أن يجعل علي هو من يتحمل التهمة التي لفقها لهم مجدي حشيش ورجالاته بقتل الشخص الذي قتل أباهم عندما صورهما فيديوا إلى جانب جثته.

إذ رفض حسين اقتراح أمه وهي تقول له انت "بتبدي مصلحة حد على مصلحتك" ليقول لها "ده مش اي حد يا اما..ده أخويا" "أنا أقل مع اخويا؟"، كما أكد لها أنه سيحصل على البراءة لأنه برئ ولأنه يثق في دفاع أخيه على عنه وفي قدرته المهنية.

أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة 14 مسلسل مسار إجباري أيضًا تأكد الأخوين من علاقة الدكتور صفوت بمقتل حبيبة، إذ توجهها إلى الطب الشرعي للاطلاع على التقرير الطبي للمجني عليها "حبيبة"، ثم تقديمهما للفني آلة حادة مثل التي كانت مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة، وبعد ذلك طلبا معرفة هل تحدث هذه الآلة "سويس نايف" نفس الطعون المكتوبة في تقرير الطب الشرعي، وبالفعل تأكدا من ذلك.

واليوم عرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري وهي الحلقة 15، إذ أن مسلسل مسار إجباري هو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانيين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.