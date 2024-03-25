مسلسل مسار اجباري الحلقة 15.. من هو عصام الجن الهاكر صاحب الإفيهات التلقائية؟

جسد دور عصام الجن وهو الهاكر الذي ساعد الأخوين في مسلسل مسار اجباري، الممثل الشاب وليد المغازي، والذي أشاد الكثيرون بدوره على الرغم من قلة مشاهده، إلا أنها تميزت بالعديد من المواقف الكوميدية التلقائية.

من عصام الجن أحد أبطال مسلسل مسار إجباري ؟

وليد المغازي أحد أبطال مسلسل مسار اجباري والذي جسد دور عصام الجن ، هو مؤلف إعلانات و كاتب سيناريو، عمره 23 سنة ، يعمل ستاند أب كوميديان من 7 سنين، ضمن فريق ذا إيليت مع طه الدسوقي، واستطاع وليد أن يكون ضمن فريق كتابة وأداء البرنامج الإذاعي “المتحدث الرسمي” خلال رمضان 2015، كما يعتبر ضمن فريق كاتب سيناريو في برنامج أمين وشركاه.

وعبر الفنان أحمد داش في لقاء إذاعي ببرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة الراديو 9090،عن سعادته بالعمل مع الفنان وليد المغازي الذي لعب دور "عصام الجن" في مسلسل مسار إجباري ، ومتابعًا: "شاب شاطر جدًا وعنده إضافات لذيذة جدًا في المشاهد".

كذلك أضاف "داش" خلال حوراه لبرنامج "الراديو بيضحك": "أن فكرة النص فرخة كانت بتاعة وليد"، والتي اقترحها عليه داش خلال المشاهد كمكافأة في حال ساعدهما في التوصل إلى معلومات عن هواتف الأشخاص التي دارت حولهم دائرة الشك في قضية مقتل حبيبة.

الأمر نفسه أكده الفنان عصام عمر خلال الحوار قائلًا "مشاهد وليد المغازي كانت جميلة جدًا ودمها خفيف وكلها ارتجال وضحك".

مسار إجباري موعد عرض الحلقة الأخيرة

ومن المتوقع أن تعرض اليوم الحلقة الـ15 من مسلسل مسار إجباري وهى الحلقة الأخيرة من المسلسل، فهو من ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المكونة من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من النحوم على رأسهم الفنانين الشباب أحمد داش، وعصام عمر، بمشاركة عدد من أبرز النجوم منهم صابرين وبسمة وجوري بكر ومي الغيطي رشدي الشامي وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.