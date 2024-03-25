موعد إعادة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة 14

عرضت أمس الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر والتي تعد الحلقة السابقة عن الحلقة الأخيرة من المسلسل والتي من المتوقع عرضها اليوم، إذ أن مسلسل مسار إجباري من مسلسلات الشركة المتحدة ذات الـ15 حلقة فقط.

لذلك يتشوق الكثيرون ممن لم يتمكنوا من مشاهدة الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري لمعرفة موعد إعادة عرض الحلقة.

موعد إعادة عرض الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري

يأتي موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش" الحلقة 14 على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30، بينما على قناة CBC في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 14

شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 14 في بدايتها فرحة عائلة عمر البرنس بالمنحة التي جاءت إلى علي للسفر خارج مصر، ومن بينهم مي الغيطي "خديجة" بعد أن جمعتها بعلي علاقة غرامية، وجلبت له هدية فخمكة احتفالًا بمجئ المنحة له.

وضمن أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 14 تغيرت الأوضاع بعد أن كشف علي لخديجة عن علاقة أبوه بقضية مقتل حبيبة إذ غضبت وتركته واتصلت بصفوت تلومه على إخفاؤه عنها الأمر.

شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 14 أيضًا خطف مجدي حشيش للطفل زين الابن الأصغر لصابرين أم علي، وطردها من الشقة بعد أن حصل على عقد الإيجار من قبل.

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كذلك تضمنت الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري تسليم مسعد اللاب توب الموجود عليه أبحاث الأدوية المتسببة في مقتل حبيبة، ومن خلالها تأكد الخوين نم وجود علاقة بين صفوت وقضية مقتل حبية، وتوجها بعد ذلك إلى الطب الشرعي للاطلاع على التقرير الطبي للمجني عليها، وقدما للفني آلة حادة مثل التي كانت مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة، وطلبا معرفة هل تحدث هذه الآلة "سويس نايف" نفس الطعون المكتوبة في تقرير الطب الشرعي، وبالفعل تأكدا من ذلك.

ولذلك مازالت إلى هذه الحلقة لم تحسنم الحقيقة بعد عن قاتل حبيبة، ولكن تحوم الشكوك حول صفوت وسناء، إلا أن احتمالية وجود طرف ثالث مازالت ممكنة.