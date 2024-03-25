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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري.. ملخص أحداث الحلقة 14

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

أحداث مثيرة عرضتها الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والتي عرضت أمس، سابقة في ذلك الحلقة الأخيرة وهي الـ15 والمتوقع عرضها اليوم، وواضعة بعض النقاط على الحروف في طريق الوصول إلى المعرفة بقاتل حبيبة التي من المنتظر الوصول إليها في حلقة اليوم.

في السطور التالية نستعرض ملخص ما جاء في الحلقة الـ14 من مسلسل مسار إجباري

ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري

احتفلت عائلة عمر البرنس بحصول علي خلال الحلقة على منحة للسفر إلى الخارج، إلا أن مي الغيطي غضبت من علي بعد أن صارحها بعلاقة أبيه بقضية حبيبة وأنه موظف الطب الشرعي المتورط في تقرير وفاة حبيية، وشهدت الحلقة كذلك تسليم مسعد في النهاية اللاب التوب الموجود عليه أبحاث حبيبة إلى الأخوين بعد أن شعر بتخلي مجدي حشيش عنه.

شهدت الحلقة 14 مسلسل مسار إجباري أيضًا تأكد الأخوين من علاقة الدكتور صفوت بمقتل حبيبة ، وتوجههما إلى الطب الشرعي للاطلاع على التقرير الطبي للمجني عليها "حبيبة"، ثم تقديمهما للفني آلة حادة مثل التي كانت مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة، وبعد ذلك طلبا معرفة هل تحدث هذه الآلة "سويس نايف" نفس الطعون المكتوبة في تقرير الطب الشرعي، ليتأكدا من ذلك بالفعل.

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ومازال إلى الحلقة 14 هوية القاتل الحقيقي لحبيبة مجهولة إلا أن الكشف عن الآلة المستخدمة جعل الشكوك تدور حول سناء "جوري بكر" زوجة الدكتور صفوت مصباح، إلا أنه ربما الحلقة الأخيرة المقرر عرضها اليوم يظهر طرف ثالث له مصلحة في مقتل حبيبة الكردي.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 15

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 15 والأخيرة  بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، والإعادة 9:45 صباحًا، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة ON الساعة 10:30 مساء، والإعادة 6:45 صباحاً، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساء، والإعادة في الساعة 4:45 صباحا، و الإاعادة الثانية الساعة 12:15 ظهراً، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، والإعادة 5:10 صباحاً، ويعرض بالتزامن مع ذلك على منصة Watch it.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري بطولة احمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجوري بكر، ومي الغيطي، رشدي الشامي وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

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