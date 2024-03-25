مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. سناء أم صفوت أم طرف ثالث قاتل حبيبة؟

اليوم تعرض الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر ليكشف فيها عن السر الذي يدور حوله المسلسل من البداية وهو من قاتل حبيبة، وذلك بعد سلسلة من التطورات التي شهدها المسلسل في أحداثه ورحلة الأخوين لكشف هذا السر وسط إشادة وإعجاب من الكثيرين.

ومسلسل مسار إجباري هو إحدى المسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة، والمكون من 15 حلقة فقط.

ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري وقوع العديد من الأحداث من بينها حصول علي منحة السفر إلى الخارج، وتحقيق أحلامه، وسعادة عائلة عمر البرنس بهذا الأمر، كما شهدت في البداية تعبير "خديجة" مي الغيطي عن سعادتها لعلي بهذا الخبر بعد أن جمعتهما علاقة عاطفية.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري

تنقلب خديجة خلال أحداث حلقة مسار إجباري على علي غاضبة، وذلك بعد أن صارحها بعلاقة أبيه بقضية حبيبة وأنه موظف الطب الشرعي المتورط في تقرير وفاة حبيية، وتواجه صفوت غاضبة من أنه أخبأ عليها علاقة الأخوين الشخصية بقضية حبيبة.

شهدت الحلقة 14 كذلك تسليم مسعد اللاب التوب الموجود عليه أبحاث حبيبة بعد العديد من المفاوضات إلى الأخوين، ليتأكدا من خلالهما علاقة الدكتور صفوت بمقتل حبيبة، ثم توجه علي وحسين إلى الطب الشرعي للاطلاع على التقرير الطبي للمجني عليها، وقدما بعد ذلك للفني آلة حادة مثل التي كانت مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة، وبعد ذلك طلبا معرفة هل تحدث هذه الآلة "سويس نايف" نفس الطعون المكتوبة في تقرير الطب الشرعي، ليتأكدا من ذلك بالفعل.

وعلى الرغم من أن القاتل الحقيقي لحبيبة لا يزال مجهولًا فإن الكشف عن الآلة المستخدمة جعل الشكوك تدور حول سناء "جوري بكر" زوجة الدكتور صفوت مصباح، إلا أنه ربما الحلقة الأخيرة يظهر طرف ثالث له مصلحة في مقتل حبيبة الكردي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر وصابرين وبسمة، وجوري بكر، ومي الغيطي، رشدي الشامي وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.