الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة 15.. مفاجأة "حسين يسلم نفسه للنيابة"

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

تغير مفاجئ شهدته أحداث الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد طاش وعصام عمر والتي عرضت اليوم على ساسة قناة cbc، وذلك عندما قرر حسين تسليم نفسه إلى الشرطة، نتيجة محاولات المحامي مجدي حشيش، الذي حاول تلفيق تهمة مقتل الممرض إليه هو وشقيقه علي "عصام عمر"، واعترف حسين بكل التفاصيل الخاصة بمقتل والده البرنس من قبل الممرض.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 15 الأخيرة

وشهدت الحلقة السابقة للحلقة 15 من مسلسل مسار إجباري والتي عرضت أمس بعض التطورات المثيرة التي تنتظر وضع كلمة النهاية في المتسبب بمقتل حبيبة، إذ توصل الأخوين إلى اللاب توب الذي كان مع مسعد والمسجل عليه الأبحاث التي كانت تعمل عليها حبيبة.

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كما شهدت الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري أيضًا تأكد الأخوين من علاقة الدكتور صفوت بمقتل حبيبة، إذ توجهها إلى الطب الشرعي للاطلاع على التقرير الطبي للمجني عليها "حبيبة"، ثم تقديمهما للفني آلة حادة مثل التي كانت مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة، وبعد ذلك طلبا معرفة هل تحدث هذه الآلة "سويس نايف" نفس الطعون المكتوبة في تقرير الطب الشرعي، وبالفعل تأكدا من ذلك.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانيين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

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مسلسل مسار إجباري.. ملخص أحداث الحلقة 14

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موعد إعادة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة 14

عدد حلقات مسلسل مسار إجباري 

وعرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري وهي الحلقة 15، إذ أن مسلسل مسار إجباري هو مسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط.

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