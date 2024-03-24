الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"مطبخ الخير" تكاتف أهالي سيدي بشر لتوزيع 1000 وجبة إفطار يوميًا

مطبخ الخير بسيدي
مطبخ الخير بسيدي بشر في الإسكندرية

شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والبركة، والتكاتف بين بعضنا البعض لتحقيق التكافل الاجتماعي للأسر البسيطة والأولى بالرعاية، وهو ما نراه في مطابخ الخير في شهر رمضان لتجهيز وتوزيع وجبات إفطار الصائمين، وفي مدينة الإسكندرية وتحديدًا بمنطقة سيدي بشر يواصل مطبخ الخير عمله للسنة الخامسة على التوالي لإفطار الصائمين من خلال الوجبات الساخنة بداخل الإسكندرية وبالمناطق النائية وذلك بالجهود الذاتية لأهل الحي والمشاركين المتطوعين.

بداخل المطبخ الخيري بسيدي بشر التقيت “الدستور” بالحاج يوسف زكي طه، مؤسس المطبخ، والذي أوضح أن وجبات الإفطار مستمرة يوميًا في شهر رمضان المبارك، حيث يستهدف المطبخ بين 600 إلى 1000 وجبة يوميًا، مشيرًا إلى أن الوجبات تصل للأسر الأولى بالرعاية بمنازلهم قبل الإفطار وهي الفئة التي تستهدفها.

وأضاف لـ"الدستور" أن توزيع الوجبات يتم في مناطق بداخل الإسكندرية وعلى حدود المدينة بالمناطق النائية منها قرى أبيس والعامرية، موضحًا أن المطبخ يقوم على الجهود الذاتية لأهالي حي سيدي بشر المشاركين في العمل الخيري لتوزيع وجبات إفطار الصائمين، فضلا أن العاملين في المطبخ من التجهيز والإعداد والتوزيع جميعهم متطوعين لعمل الخير في شهر الخير، كما أن المطبخ مستمر لتجهيز وجبات مرة أو مرتين  أسبوعيا طوال أيام  العام.

وأشار إلى أن العمل يبدأ من المساء لتجهيز الخضروات واللحوم وجميع المتطلبات وفي صباح اليوم التالي ببدء الشيف في طهي الأصناف التي ستقدم  مع مساعدة المتطوعين في التجهيز النهائي للوجبات وعمل السلطات والفواكه والتمر التي يتم توزيعا مع الوجبات.

وقال أحمد الرمح، الشيف المسؤول عن المطبخ، أنه على مدار 5 سنوات يجهز ويشرف على إعداد وجبات شهر رمضان، وطوال العام ايضًا، مشيرًا إلى أن العمل الخيري يسعد من يشارك به لأنه يقدم أفضل منتج للأهالي البسطاء، وأن من خلال هذه التطوع استطعنا أن ندخل الفرحة على قلوب أسر كثيرة في هذه الأيام المباركة.

وأشارت غادة المهدي متطوعة بمطبخ الخير، إن العمل للمتطوعين يبدأ يوميا من العاشرة صباحًا وذلك لبدء تجهيز الوجبات والتعبئة، حيث يكون الشيفات المسؤولة انتهوا من الطهي، ويبدأ عملنا بالتجهيزات النهائية والتعبئة في العبوات البلاستيكية، والتغليف استعدادا للتوزيع قبل الإفطار.

وأضافت لـ"الدستور" أن الوجبات متغيرة يوميا حيث تتنوع في أصناف البروتين المقدم من الفراخ المسوية واللحمة المطبوخة، الكفتة، مع تنوع أيضًا في انواع الخضار المقدم بجانب الأرز والفوكه والسلطات والمخلل والتمر، مشيرة إلى أن الوجبات تنقسم إلى وجبات عائلية وفردية، بحسب عدد أفراد الأسرة.

 

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شهر رمضان المبارك شهر الخير الوجبات الساخنة المشاركين المتطوعين المطبخ الخيري

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