إقبال على لجان انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية

شهدت مقرات اللجان الانتخابية بنقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية إقبالًا ملحوظًا على انتخابات المحامين، منذ انطلاق عملية الاقتراع صباح اليوم السبت، وذلك في 15 مركزًا انتخابيًا بواقع 44 لجنة انتخابية بالمحافظة.

وتوافد المحامون على المركز الانتخابي بنادي المحامين بجليم، والذي يضم 17 لجنة انتخابية للرمل والمنتزه، وذلك لاختيار النقيب، و3 من المرشحين للإدارات القانونية، واختيار 25 عضوًا من جميع محاكم الاستئناف.

وتضم الإسكندرية 15 مركزًا انتخابيًا بكل من نادي المحامين بالإسكندرية- غرفة المحامين بالمحكمة البحرية- مجمع محاكم المنشية (الدور الأول)- مقر الخدمات النقابية بالمنشية- مقر الخدمات النقابية بمحرم بك- غرفة المحامين بمحكمة محرم بك (الدور الثالث)- غرفة المحامين بمحكمة محرم بك (الدور الأول)- نادي المحامين بمحطة الرمل- غرفة المحامين بالمحكمة الكلية- مقر النقابة بالدخيلة- محكمة الدخيلة (الدور الأرضي)- محكمة الدخيلة الدور الثاني)- محكمة برج العرب الجزئية.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامٍ أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

جانب من انتخابات المحامين بالإسكندرية

جانب من انتخابات المحامين بالإسكندرية

انتخابات المحامين بالإسكندرية