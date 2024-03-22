الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انعقاد لجنة تحكيم منح دعم مشروعات التخرج لطلاب الهندسة بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت نقابة المهندسين بـالإسكندرية اجتماع لجنة التحكيم الخاصة بمنح دعم مشروعات التخرج الهندسية للعام الجامعي 2023/ 2024، وذلك للعام الخامس على التوالي، بحضور الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة والدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة ورئيس لجنة إدارة المنحة، يذكر أن المشروع يقام بالتعاون بين لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر ولجنة التدريب والعلوم الهندسية برئاسة المهندس محمد السعدي.

 كما شارك بالحضور أعضاء لجنة إدارة المنحة المهندس محمود طنطاوي المشرف على برنامج "مشروعي بدايتي" وممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمهندس سامح حسن، والمهندسة أمينة حسن ممثلين عن جمعية تنافس، وأعضاء مجلس النقابة المهندس أحمد محمود، والمهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد.

وشارك في لجان التحكيم 48 مشروع تخرج من كليات الهندسة على مستوي الاسكندرية وتم عقد لجنة التحكيم علي مدار ثلاثة أيام وذلك لتقييم المشاريع واختيار المشاريع المستحقة للدعم.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية ضمن مشروع بدايتي التابع للأكاديمية بالتعاون مع جمعية "تنافس"، وذلك لتوفير الدعم الفني والمالي لمشروعات تخرج السنوات النهائية بكليات الهندسة.

اعضاء لجنة تحكيم المشروعات 

وتضمنت لجنة التحكيم عددًا من اعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة، حيث شارك بلجان التحكيم كل من: الدكتور وائل المغلاني بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري عميد كلية هندسة جامعة مصر المعلوماتية، والدكتور محمد عبد الرحمن بكلية الهندسة جامعة فاروس ومستشار العميد للدراسات العليا، والدكتور حسام الدين مصطفي الدكتور بقسم هندسة الاتصالات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد صلاح الدكتور بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفي الحضري بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

نقابة المهندسين بالإسكندرية لجنة التحكيم مشروعات التخرج 48 مشروع تخرج كليات الهندسة

مواد متعلقة

الإسكندرية تعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل (مستند)

سكرتير عام الإسكندرية يتابع رفع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية

نشاط في الرياح وغيوم.. حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. «معركة الليل» تبهر متابعى مسلسل «الحشاشين»: «مستوى عالمى»

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟