انعقاد لجنة تحكيم منح دعم مشروعات التخرج لطلاب الهندسة بالإسكندرية

عقدت نقابة المهندسين بـالإسكندرية اجتماع لجنة التحكيم الخاصة بمنح دعم مشروعات التخرج الهندسية للعام الجامعي 2023/ 2024، وذلك للعام الخامس على التوالي، بحضور الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة والدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة ورئيس لجنة إدارة المنحة، يذكر أن المشروع يقام بالتعاون بين لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر ولجنة التدريب والعلوم الهندسية برئاسة المهندس محمد السعدي.

كما شارك بالحضور أعضاء لجنة إدارة المنحة المهندس محمود طنطاوي المشرف على برنامج "مشروعي بدايتي" وممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمهندس سامح حسن، والمهندسة أمينة حسن ممثلين عن جمعية تنافس، وأعضاء مجلس النقابة المهندس أحمد محمود، والمهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد.

وشارك في لجان التحكيم 48 مشروع تخرج من كليات الهندسة على مستوي الاسكندرية وتم عقد لجنة التحكيم علي مدار ثلاثة أيام وذلك لتقييم المشاريع واختيار المشاريع المستحقة للدعم.



يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية ضمن مشروع بدايتي التابع للأكاديمية بالتعاون مع جمعية "تنافس"، وذلك لتوفير الدعم الفني والمالي لمشروعات تخرج السنوات النهائية بكليات الهندسة.

اعضاء لجنة تحكيم المشروعات

وتضمنت لجنة التحكيم عددًا من اعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة، حيث شارك بلجان التحكيم كل من: الدكتور وائل المغلاني بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري عميد كلية هندسة جامعة مصر المعلوماتية، والدكتور محمد عبد الرحمن بكلية الهندسة جامعة فاروس ومستشار العميد للدراسات العليا، والدكتور حسام الدين مصطفي الدكتور بقسم هندسة الاتصالات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد صلاح الدكتور بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفي الحضري بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.