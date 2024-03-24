الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم للموسم الثالث بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلقت أولى مباريات الدورة الرمضانية الموسم الثالث لـ نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وبحضور الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة وأعضاء المجلس والكابتن أحمد عادل لاعب نادي الأهلي والاتحاد السابق، ومشاركة 28 فريقًا من مختلف شباب المهندسين.

وافتتحت مباريات الدورة التي تنظمها لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر بمباراة بين مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية ومجموعة من أساتذة هيئة التدريس بكلية الهندسة لتصبح المباراة الافتتاحية للدورة الرمضانية، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة، المهندس كريم عزت، المهندس محمد الرشيدى، المهندس محمد السعدي، المهندس محمد قبيصي، والمهندس محمد سعيد، وأعضاء هيئة التدريس الدكتور احمد نجيب والدكتور محمد دياب والدكتور محمد النقيب.

وأبدى الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة سعادته لانطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثالث بمشاركة عدد كبير من فرق المهندسين، وأشاد بدور لجنة الشباب بالنقابة خلال العامين السابقين في دعم شباب المهندسين.

وأضاف المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب، أن النقابة تفتح أبوابها دائمًا لدعم الشباب في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل.

وأكد أن إقامة الدورات الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة وتشجعهم على المشاركة في الأنشطة النقابية المختلفة.

ومن جانبه أشاد الكابتن أحمد عادل لاعب نادي الأهلي والاتحاد السابق بتنظيم مثل هذه البطولات وأبدى سعادته للمشاركة في افتتاح الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وبمشاركة عدد كبير من المهندسين.

وكانت قد أقامت نقابة المهندسين بالإسكندرية لجنة التحكيم الخاصة بمنح دعم مشروعات التخرج الهندسية للعام الجامعي 2023/ 2024، بحضور  الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، والدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة، ورئيس لجنة إدارة المنحة.

يذكر أن المشروع يقام بالتعاون بين لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر  ولجنة التدريب والعلوم الهندسية برئاسة المهندس محمد السعدي.

الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية نقابة المهندسين بالإسكندرية شباب المهندسين لجنة الشباب فرق المهندسين

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