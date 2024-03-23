أمين صندوق نقابة المحامين بالإسكندرية: الانتخابات تسير بشكل منتظم

قال أشرف عبد المعطي، عضو نقابة المحامين بالإسكندرية، وأمين صندوق النقابة الفرعية عن دائرة المنتزة، إن الإسكندرية شهدت إقبالًا كبيرًا عكس توقعات البعض أن يكون الإقبال ضعيف بسبب تزامن الانتخابات مع صيام شهر رمضان.

وأضاف لـ" الدستور" أن شباب وشيوخ المهنة جميعهم تواجدوا في المقرات الانتخابية التي شهدت إقبالًا تاريخيا، فضلا عن انتظام في العملية الانتخابية وتكاتف وتعاون بين الجميع والذي يبين رقي المحامين وتعاونهم.

وأكد أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، ولا يوجد أي مشكلات داخل اللجان بل تسير بكل هدوء، مع ازدياد الإقبال على مدار الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الانتخابات مستمرة حتى الخامسة مساءً.

وشهدت مقرات اللجان الانتخابية بنقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، إقبالًا ملحوظًا منذ انطلاق عملية الاقتراع صباح اليوم السبت، وذلك في 15مركز انتخابي بواقع 44 لجنة انتخابية بالمحافظة.

وتوافد المحامين على المراكز الانتخابية بالإسكندرية والتي تضم كل من: نادي المحامين بالإسكندرية - غرفة المحامين بالمحكمة البحرية -مجمع محاكم المنشية (الدور الأول) -مقر الخدمات النقابية بالمنشية - مقر الخدمات النقابية بمحرم بك - غرفة المحامين بمحكمة محرم بك (الدور الثالث) -غرفة المحامين بمحكمة محرم بك ( الدور الأول) - نادي المحامين بمحطة الرمل - غرفة المحامين بالمحكمة الكلية - مقر النقابة بالدخيلة - محكمة الدخيلة (الدور الأرضي) - محكمة الدخيلة الدور الثاني)- محكمة برج العرب الجزئية

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.