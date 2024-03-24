مفوض أونروا: مشروع قانون إنفاق المساعدات الأمريكية يقيد تمويل الوكالة حتى 2025

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، إن مشروع قانون إنفاق المساعدات الخارجية الأمريكية يقيد تمويل الوكالة حتى مارس 2025 وسيؤثر على اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار المفوض العام لأونروا إلى أننا سنواصل العمل مع الولايات المتحدة بشأن التزامنا المشترك تجاه لاجئي فلسطين من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

ونوه بأنه سيواصل العمل على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل سياسي دائم، مشيرًا إلى أن أي فجوة في تمويل الوكالة ستؤدي إلى تقويض إمكانية الوصول إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الأولية.