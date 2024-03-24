السفير جمال بيومى: فلسطين قضية أمن قومى لمصر

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعتبر فلسطين قضية أمن قومي، وهذا يؤكد مدى الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن من الغريب أن نجد يهودي من أصول دولة أوروبية أخري يقول أنه له حق في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل هي الذراع للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لتنفيذ ما يطلب منها، مضيفًا أن أمريكا تقدم الدعم المادي والسياسي لحكومة الاحتلال لتنفيذ جرائمها.

وتابع، أن مبيعات السلاح زادت في المنطقة بقيمة 50 مليار دولار، مؤكدًا أن هناك من يستفيد من الحروب في منطقة الشرق الأوسط، ولعل أشهرها الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي.