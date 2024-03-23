إكرام بدر الدين: إسرائيل تنتهج سياسة التجويع.. وزيارة جوتيريش جاءت في وقتها

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تتنهج سياسية التجويع وهذا يعتبر جريمة حرب، مشيرًا أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد ذلك.

وأشار "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن زيارة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لها أهميتها من حيث التوقيت والرسائل التي تضمنتها.

ونوه، أن توقيت الزيارة، جاء بعد فشل قرار مشراع الولايات المتحدة بمجلس الأمن، مؤكدًا أن الزيارة جاءت بعد فترة قصيرة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتابع أن إسرائيل كانت تخطط منذ البداية إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن موقف الدولة المصرية كان بمثابة حائط الصد لهذه المخططات.

وأردف أن جوتيريش أرسل عدد من التحذيرات للعالم أجمع في حالة إجتياح رفح بريًا نتيجة لعملية عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أن الدعم المصري للشعب الفلسطيني متعدد سواء دبلوماسي أو إنساني.