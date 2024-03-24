الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سامى طايع لـ"الدستور": الأخبار المُضللة سبب الحروب فى العالم

سامي طايع
سامي طايع

قال الدكتور سامي طايع، رئيس الفرع العربي لاتحاد اليونسكو للثقافة الإعلامية، إن تدشين المؤتمر الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية للتفاهم والسلام، يهدف لتوعية الجميع إعلاميين وجمهورًا بخطورة الأخبار المضللة.

وأضاف "طايع" في تصريح خاص لجريدة "الدستور"، خلال المؤتمر الصحفي لمنظمة اليونسكو بالتعاون مع الأكاديمية العربية للدراسات، أن العالم يمر بسلسلة من الحروب التي تهدد أمن واستقرار الكثير من الدول.

وأشار إلى أن جزءًا من هذه الحروب سببه هو المعلومات المغلوطة والمضللة، وبالتالي يأتي دور الإعلام من أجل تصحيح هذه المعلومات وتوعية الجمهور بخطورتها.

ونوه بأن منظمة اليونسكو مهتمة بهذا الموضوع، حيث دشنت العديد من المؤتمرات الخاصة بالتوعية والثقافة الإعلامية والمعلوماتية.

سامي طايع اليونسكو منظمة اليونسكو الأخبار المضللة الحروب

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