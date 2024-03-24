الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: الضغط الدولى على إسرائيل لم ينجح فى إيقاف تطرف حكومة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن زيارة جوتيريش لمعبر رفح استمرار لسياسة مصر لنقل الواقع في قطاع غزة للمجتمع الدولي.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الإعلام الغربي أصبح مضللا بشكل كبير في الفترة الأخيرة ويخدم حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

 

ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق غلق معبر رفح، من أجل تنفيذ سياسية التجويع التي تنتهجها تجاه الشعب الفلسطيني، ولكن بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أكد أهميته في إدخال المساعدات الإنسانية.

 

وتابع أن بنيامين نتنياهو يرأس حكومة متطرفة وأكثر دموية، مشيرًا أن الضغط الدولي على إسرائيل لم ينجح في إيقاف حكومة نتنياهو للعدوان الغاشم على قطاع غزة.

باحث سياسي إسرائيل نتنياهو اكسترا نيوز الإحتلال الإسرائيلي غزة

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