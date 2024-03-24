لبحث التعاون المشترك.. سفير ألمانيا الاتحادية يزور دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة وحرمه والوفد المرافق لهما، وذلك فى مستهل زيارتهما للمحافظة.

واستهلت محافظ دمياط اللقاء بالترحيب بالسفير ووفد السفارة فى زيارتهم الأولى لمحافظة دمياط، كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بما يساهم فى دعم العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة.

شرح عن أهم الصناعات التي تشتهر بها محافظة دمياط

وتحدثت " الدكتورة منال عوض " حول أهم الصناعات التي تشتهر بها محافظة دمياط، صناعات الأثاث والألبان والحلويات ووجود ثلثي أسطول الصيد المصري بها نظرًا لتمتع المحافظة بوقوعها على البحر الأبيض المتوسط ويمر بها نهر النيل وبها بحيرة المنزلة، الأمر الذى جعلها مصدرا أساسيا وغنى للثروة السمكية، لافتة الى سعى المحافظة نحو تعزيز صناعات تعبئة وتغليف الأسماك.

مشروع م يناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج

وفى هذا السياق كشفت الدكتورة منال عوض، عن مشروع المحافظة" ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج " الذى حصل على المركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولي من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال المشاركة بمؤتمر المناخ COP27، حيث تحدثت عن أهم المميزات التي يحققها هذا المشروع الذى يشمل كافة الأطر الخضراء الذكية، مؤكدة سعى المحافظة إلى تحقيق التواصل مع الجهات المختلفة على المستويين المحلى والدولي لإعداد الدراسات الفنية والمالية بما يساهم فى التنفيذ.

وجود أكبر مدينة متخصصة في صناعة الأثاث بالشرق الأوسط بمحافظة دمياط

كما أشارت إلى وجود أكبر مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث بالشرق الأوسط بمحافظة دمياط، حيث أوضحت أنها تقع على مساحة 331 فدان وتتضمن وحدات وأراضي صناعية ومعرض دائم ومركز لتكنولوجيا الأثاث، وأكدت حرص الدولة المصرية على تطوير تلك الصناعة الهامة وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث على الصعيدين المحلى والدولي.

ودعت المحافظ السفير الى إطلاق دورات للغة الألمانية داخل المحافظة بشهادات معتمدة، حيث أكدت أنه سيتم توفير القاعات المجهزة للتنفيذ، والمشاركة في خطة المحافظة لتدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال والتي تتم في إطار المدينة الصديقة للنساء التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن عشر مدن حول العالم وكذلك إطلاق دورات تدريبية خاصة بقطاع صناعة الأثاث داخل مدينة دمياط للأثاث.

ومن جانبه، أكد السفير الألماني إمكانية تنفيذ دورات تعليم اللغة الألمانية سواء من خلال المعهد الثقافي الألماني ومشروع المدارس الألمانية التى تأتى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدًا عزمه التواصل مع الجهات الشريكة لتنفيذ كافة المقترحات المدرجة من جانب المحافظة، كما أعرب عن سعادته بتلك الزيارة اطلاع عن قرب على المقومات التى تتمتع بها دمياط وبحث إمكانية تحقيق التعاون لدعم المجالات التى تتميز بها.