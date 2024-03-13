أيمن عطالله: برنامجي لرقمنة نقابة المحامين يزيد مواردها

قال الدكتور أيمن عطالله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن أول محاور برنامجه الانتخابي هو رقمنة نقابة المحامين، بما يضمن زيادة موارد النقابة وتخفيف العبء عن المحامين في الحصول على خدماتهم المستحقة، وإيقاف أي شبهات فساد في إدارة النقابة.

وأوضح عطالله، في تصريحات له: وزارة العدل بدأت في تطبيق منظومة رقمية، ورغم أنه كان من المفترض أن توفر المال والوقت والجهد إلا أن ذلك لم يحدث، بسبب عدم اشتراك نقابة المحامين في تحليل النظام الذي استحدثته الوزارة، وبناء عليه لم توفق المنظومة بسبب ضعف التواصل بين المحامين ووزارة العدل.

وأشار: لا يوجد بين أعضاء المجلس أو لجان النقابة لجنة معنية بالتقنية ورقمنة نقابة المحامين، وبرنامجي أولى محاوره رقمنة نقابة المحامين وقد أطلقت برنامج فعلي كبث تجريبي لمشروع الرقمنة، يمكن من خلال استخراج الكارنيه من التطبيق والحصول على موافقات العلاج والاستعلام عن المعاشات وغيره من خلال التطبيق.

ولفت إلى أن هناك محور آخر في برنامجه وهو كيفية استثمار أصول النقابة التي تجاوز قيمتها 4 مليار جنيه أصول، موضحا: لا أحد يدري عن كيفية إدارتها شيئا، وعليه فبرنامجي يستحدث لجنة لإدارة أصول النقابة تستعين بخبراء في الاستثمار لإدارة أصولها بشكل صحيح واستثمارها بالشكل الذي يحقق أكبر عائد ممكن لصالح النقابة.

كما استعرض عطالله، رؤيته في ملف التدريب حرصا على تأهيل شباب المحامين بشكل حقيقي للمهنة ودعمهم بكل الدورات التي تزيد مهاراتهم وهو ما يوفر فرص عمل متميزة لهم.

واختتم أن الجمعية العمومية عليها دور كبير هذه المرة في الانتخابات من خلال البعد عن المجاملات أو العلاقات الشخصية في انتخاب المرشحين، والاعتماد في الاختيارات على من يقدمون برامج حقيقية تخدم النقابة وجمعيتها العمومية والمهنة، مطالبا الشباب بالحرص على المشاركة واختيار من يمثلهم بشكل حقيقي، لأنهم المتأثرين الحقيقيين بنتائج الانتخابات.

مجلس نقابة المحامين يقرر عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري



وكان قد عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الخميس الموافق 7/3/2024، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين، أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.