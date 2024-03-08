أيمن عطاالله: إدارة مجلس المحامين للعملية الانتخابية تُهدد استقرار النقابة

أكد الدكتور أيمن عطاالله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، أن ارتباك مجلس نقابة المحامين في إدارته للعملية الانتخابية، يضر بصورة المجلس بين أوساط الجمعية العمومية، وقد يدخل النقابة في نفق مظلم.

وأضاف عطاالله في تصريحات له، أن قرار تأجيل الانتخابات ليوم 23 مارس، تجاوز للمدة القانونية للمجلس التي تنتهي يوم 17 مارس، ويمثل مجازفة تُهدد باستقرار نقابة المحامين وقانونية العملية الانتخابية برمتها.

ولفت إلى أن المجلس تحجج بعدم إمكانية عقد الانتخابات في موعدها 9 مارس، بسبب عدم إنجاز اللوجستيات اللازمة للعملية وتجهيز المقرات وغيره، مؤكدًا أن ذلك في حد ذاته اعتراف بالتقصير في إدارة العملية الانتخابية.

وطالب عطاالله بضرورة الحرص على استقرار النقابة سواء من مجلس النقابة أو من الحريصين على إقامة الطعون، في ظل أن الوضع أصبح سيئًا ومقلقًا في نفس الوقت خاصة أنه من غير المعلوم سلامة إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس، وتبعات ذلك في ظل حديث البعض عن احتمالية تسبب ذلك في فرض الحراسة على النقابة.

كما لفت إلى ضرورة الاعتبار إلى أن هناك مرشحين في الانتخابات غير مجلس النقابة لهم ترتيبات وانشغالات مهنية تضرها إطالة أمد الانتخابات، معلقًا: لا يصح أن يظل المرشحون قبل موعد الانتخابات بـ٤٨ ساعة دون تأكيد بإجرائها من عدمه.

موعد انتخابات نقابة المحامين



وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الخميس، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

ووافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.