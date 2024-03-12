هيومن رايتس: لم يعد هناك مكان آمن للمدنيين فى قطاع غزة

قال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إنه لم يعد هناك مكان آمن للمدنيين في قطاع غزة، معتبرًا إسرائيل تمارس هجمات غير قانونية، وسط مساعدة العالم لها على الإفلات من العقاب.

وأضاف: "وثقنا هجمات على منشآت صحية وسيارات إسعاف ومدارس"، لافتًا إلى أن هناك استهدافًا لمراكز الإيواء واستخدام للفسفور الأبيض، بحسب تصريحات صحفية.

يأتي ذلك، فيما أطلقت الحكومة الإيطالية مبادرة بعنوان "الغذاء من أجل غزة"، أمس الإثنين، بالتنسيق مع منظمات تابعة للأمم المتحدة، بهدف إتاحة وصول أسلس وأوسع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وذلك استجابةً للوضع الإنساني المأساوي في القطاع الذي يعيش حصارًا خانقًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.