مقتل 20 شخصًا في غارة جوية بمسشفى الأقصى

ذكر قسم الطواريء بالوحدة الصحية، الخميس، أنه قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا عندما أصابت غارة جوية مبنى من طابقين بالقرب من مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أمس الأربعاء.

وقُتل 4 من العاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عندما أصيبت سيارة الإسعاف التي كانوا يستقلونها في غارة إسرائيلية على الطريق الرئيسي بالقرب من دير البلح، حسبما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأصيب راكبان في سيارة الإسعاف وتوفيا فيما بعد.

استهداف سيارة اسعاف عمدا

واتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل باستهداف سيارة إسعاف عمدًا وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أنه “لم يتم تنفيذ أي غارة في المنطقة المذكورة”.

وأدان رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، بشدة الهجوم في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.

أضاف ان المشاهد التي نشهدها في إسرائيل وغزة تمثل فصلاً جديداً في الصراع في الشرق الأوسط. إن العواقب وحجم الخسائر مدمرة بالفعل، ومن المرجح أن يعمل الهجوم الأخير ــ والحرب التي ستتبعه الآن ــ على تشكيل السياسة العالمية لسنوات قادمة.

هيومن رايتس يرحب بقرار افريقيا

وأشاد رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش (هيومن رايتس ووتش) بجنوب أفريقيا لإحالة الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد غزة إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

"تقدم جنوب أفريقيا قيادة مهمة هنا، وقالت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش لرويترز: “إنها تستغل هذه الفرصة المهمة حقًا”.

إذا لم تمتثل إسرائيل لتدابير المحكمة أو أوامرها، فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي للتأكد من أنه يمارس أي ضغط ممكن لتشجيع إسرائيل على تنفيذ التدابير فعليا.

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي السنوي اليوم، محذرة من أن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في حالة خطيرة، مع تزايد الفظائع في زمن الحرب، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الارتفاع، ومبادئ وقوانين حقوق الإنسان العالمية التي تتعرض للهجوم والتقويض من قبل الحكومات.

واتهمت المنظمة الحقوقية إسرائيل يوم الأربعاء باستخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب في قطاع غزة، وهو ما يشكل جريمة حرب. ونفت إسرائيل بشدة هذه التهمة.

وقال حسن: "في خضم هذه الحرب، ما شهدناه هو انتهاكات متسقة وصارخة للقانون الإنساني الدولي".