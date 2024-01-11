الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين: النظر بأحداث غزة داخل المحكمة الدولية حدث تاريخى

ليكس تاكنبرج
ليكس تاكنبرج

قال ليكس تاكنبرج، مستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، إن اليوم هو يوم تاريخي لدولة فلسطين، حيث إن النظر في الجرائم الصهيونية داخل محكمة العدل الدولية خطوة في غاية الأهمية وغير مسبوقة.

جرائم إسرائيل بغزة

وأعلن ليكس تاكنبرج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، عن أن غزة تشهد الكثير من المعاناة منذ أحداث 7 أكتوبر، حيث ما يحدث في فلسطين على مدار الثلاثة أشهر الماضية أحداث غير مسبوقة، ونتيجة هذا العنف الصهيوني سقط آلاف الشهداء الفلسطينيين في هذه الغارات، فضلًا عن أعداد المصابين والمفقودين.

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يعاني بصورة كبيرة من شدة القصف على المباني السكنية المدنية، ولهذا سقط عدد كبير من المواطنين الشهداء الأبرياء.

الإبادة الجماعية 


وتابع: "الإبادة الجماعية أمر في غاية الخطورة، وتعتبر جلسة اليوم داخل المحكمة الدولية أولى الخطوات المهمة لوقف هذا المخطط".

مستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين الحرب بغزة القاهرة الاخباري المحكمة الدولية الجنائية ليكس تاكنبرج

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