الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": حجة جنوب إفريقيا لإدانة إسرائيل أمام المحكمة الدولية كانت قوية

جانب من آثار الدمار
جانب من آثار الدمار فى قطاع غزة

قالت جمانة هاشم، موفدة "القاهرة الإخبارية"، إن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب للمحكمة الدولية الجنائية لإدانة أعمال إسرائيل الإبادية في فلسطين.

 عمليات الإبادة بغزة 

وأكدت جمانة هاشم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من المفترض أن تكون الجلسة الأولى الخاصة بعمليات الإدانة في فلسطين بالمحكمة الدولية ساعتين فقط، ولكن في حقيقة الأمر امتدت الجلسة والنقاش لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة.

وأضافت، في حديثها، أن جنوب إفريقيا قامت بدعم كل المستندات بأدلة دامغة، حتى تم بث مقاطع الفيديو المصورة للانتهاكات التي قامت بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان.

حجة جنوب إفريقيا

وأشارت إلى أن جنوب إفريقيا كانت حجتها قوية للغاية، حيث اعتمدت في الحديث على المطالبة بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري، والطلب الثاني هو ضرورة الاعتراف الدولي بأعمال إسرائيل الإجرامية.

جمانة هاشم إدانة إسرائيل موفدة القاهرة الإخبارية إدانة جنوب إفريقيا لأسرائيل قناة القاهرة الإخبارية

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