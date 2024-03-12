استشهاد 3 في سلسلة غارات للاحتلال بلبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الثلاثاء، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في شرق لبنان في سلسلة غارات إسرائيلية في محيط مدينة بعلبك خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وقال جيش الاحتلال إنه ضرب مركزين للقيادة العسكرية لحزب الله في بعلبك، ردا على هجمات سابقة على إسرائيل نفذتها الجماعة .

وقال حزب الله إنه أطلق أكثر من 100 صاروخ كاتيوشا على عدة أهداف في شمال إسرائيل، ردا على غارات جوية إسرائيلية ليلاً على منطقة بعلبك.

الهجمات على بعلبك

أصبحت الهجمات على بعلبك نادرة منذ 7 أكتوبر، وهذه المنطقة هي أبعد منطقة ضربتها إسرائيل في البلاد منذ بداية الحرب، وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يقول إن إسرائيل وحماس "ليسا قريبين من التوصل إلى اتفاق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ليس وشيكا.

وقال الأنصاريوفق شبكة سي ان ان الامريكية، "نحن منخرطون الآن في حوار بناء بين الجانبين؛ الوضع على الأرض صعب للغاية، ونحن لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

وقال الأنصاري إن القضايا لا تزال قائمة، بما في ذلك تحديد المكان الذي ستنتهي فيه القوات الإسرائيلية، وعدد الأشخاص الذين سيتحركون من وإلى غزة، وكيف يمكن أن تدخل المساعدات إلى القطاع.

وأضاف الأنصاري:"نحن نتبادل اللغة بين الطرفين وننتظر لنرى ما إذا كان ذلك سيحقق شيئاً في اليومين المقبلين".