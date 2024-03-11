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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-3-2024 في أول يوم رمضان

الدواجن
الدواجن

مع بداية الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعارها استقرار عند نفس أسعار أمس وقد شهدت أسعار الدواجن حالة من الارتفاع المحلوظ منذ بداية الأسبوع، وذلك نتيجة إلى زيادة القوة الشرائية خاصة مع قدوم شهر رمضان والتي نتج عنها قلة في المعروض، مما تسبب في زيادة أسعار الدواجن، وذلك وفقا إلي رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-3-2024 في أول يوم رمضان

وتقدم “الدستور” في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي.

سعر الدواجن اليوم الاثنين 

استقرات أسعار الدواجن البيضاء عند نفس أسعار أمس الأحد حيث سجلت اليوم 106 جنية للكيلو وذلك في بورصة الدواجن، بينما تصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يصل مابين 106 إلي 120 جنية للكيلو وذلك بحسب المنطقة.

أسعار كيلو البانية اليوم الاثنين

البناية من أهم مجزأت الدواجن والذي يحظ بالبحث الكثير على مدار اليوم، خاصة مع بداية الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك فقد شهدت أسعارة استقرار عند نفس أسعار أمس ليسجل سعر مابين 216 إلى 220 جنية للكيلو في الأسواق الشعبية ويختلف من منطقة إلى أخرى.

  • أما سعر الشيش طاووق  فيتراوح اليوم الأحد بين 205 و225 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الأوراك اليوم الأحد للمستهلك بين 120 حتى 125 جنيها.
  • وسجل سعر كيلو الكبدة اليوم الأحد سعر123 جنيها.

أسعار البيض اليوم الأثنين 2024 

  • سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأثنين 147 جنيها.
  • بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل للمستهلكين بـ1545.
  • وكرتونة البيض الأحمر تسجل 154 جنيها، تصل للمستهلكين بـ160.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض اليوم الإثنين 11-3-2024 فى بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في بورصة الدواجن 10-3-2024

أسعار الفراخ البلدي  اليوم الأثنين 2024 

  • لحم الفراخ الساسو يسجل  110 جنيه و111 جنيه
  • لحم الفراخ البلدي  يسجل  81 جنيه
  • لحم أمهات أبيض يسجل  81 جنيه
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