عامل بالدرب الأحمر يبدع فى تصنيع أدوات المنزل بطابع رمضاني (صور)

أيام قليلة وينتهي موسم بيع فوانيس ومستلزمات وزينه شهر رمضان المبارك حيث بدأ الباعة في رفع بضائعهم من أسواق البيع المشهورة للمنتجات الرمضانية في شارع تحت الربع والدرب الأحمر وشارع الخيامية.

والذي يعتبر واحدًا من أشهر الشوارع في القاهرة القديمة، والذي يتميز بتاريخه العريق في صناعة وتجارة الخيامية، وهي الحرف اليدوية المميزة التي تستخدم في زينة شهر رمضان.

الشخصيات الكرتونية والزخارف تزين الأدوات

وبمجرد الوصول إلى تلك المنطقة العتيقة، تجذب انتباهك الأشكال المتنوعة التقليدية منها والمبتكرة التي تعكس روح الفرحة وترسم الابتسامة على الوجوه بقدوم شهر رمضان المبارك، ويبتكر العارضون والصناع كل عام منتجاتهم ويتنافسون في الإبداع وجذب الزبائن.

ومن أبرز ما تنجذب إليه الأعين مجموعة من المستلزمات والأدوات المستخدمة للموائد وتزينت بالطابع الرمضاني والتي تستخدم في المطاعم والمنازل، ويبدع هذه الأدوات شاب يدعى محمد فوزي والذي يعبر عن حبه في صناعة تلك الادوات التي تجعل الموائد في رمضان أكثر جمالًا وبهجة، قائلا: أستخدم مهاراتي في الزخرفة والتصميم لإضفاء لمسة خاصة على أدوات المائدة، مما يجعل الأطفال والكبار يستمتعون بأجواء الشهر الفضيل.

ويضيف: "أقوم بتصميم وزخرفة الصحون والكؤوس والصواني بألوان مبهجة وأشكال رمضانية، وأضيف إليها الشخصيات الكرتونية المحبوبة لدى الأطفال وجعل وجباتهم في رمضان أكثر متعة وذلك إما عن طريق النقش والرسم اليدوي او استخدام صور الاشخاص والاطفال في بعض التصاميم باستخدام تقنيات حديثة.

ويعكف فوزي على إنتاج مجموعة متنوعة من الأدوات الرمضانية، بدءًا من صحون الحلوى والكؤوس الزجاجية وحتى الصواني الزخرفية التي تستخدم في تقديم الحلويات والمأكولات الشهية في رمضان.

موسم بيع فوانيس ومستلزمات شهر رمضان

ويبدأ موسم بيع فوانيس ومستلزمات شهر رمضان مع بداية شهر رجب، حيث يستعد شارع الخيامية لاستقبال الشهر الفضيل ويزين بالفوانيس والزينة الرمضانية، وتتوافر فيه المحلات التجارية التي تقدم مستلزمات الشهر الفضيل.

ويعتبر شارع الخيامية وجهة هامة للسياح، حيث يمكنهم استكشاف الحرف اليدوية المصرية التقليدية، وشراء الهدايا التذكارية، وتذوق الأطعمة الشهية في شهر رمضان.

عامل بالدرب الأحمر يبدع فى تصنيع أدوات المنزل

عامل بالدرب الأحمر يبدع فى تصنيع أدوات المنزل

عامل بالدرب الأحمر يبدع فى تصنيع أدوات المنزل