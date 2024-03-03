الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصطفى كامل يتدخل للتهدئة بين أهل أرملة حلمي بكر وليلى الشبح

مصطفى كامل
مصطفى كامل

تدخل الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين لحل وتهدئة المشادات والاشتباكات بين أهل وأقارب حلمي بكر وبعض الفنانين وبين أهل أرملته.

وكان من بينها مشادة بالأيدي بين المنتجة ليلى الشبح التى اتهمت أرملة حلمي بكر بأنها تعذبه، ما دفع عائلة أرملة الموسيقار حلمي بكر للاشتباك معها ومحاولة إسكاتها خلال حضور عدد كبير من الفنانين إلى مسجد السلام في مدينة نصر لأداء صلاة الجنازة على الموسيقار الراحل حلمي بكر بعد صلاة العصر.

نجل حلمى بكر يستقبل المعزين على المقابر فور وصول جثمان والده

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الموسيقار سليم سحاب يصل مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة على الراحل حلمي بكر

نادية مصطفى تصل مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة على الموسيقار حلمى بكر

نجل حلمى بكر يحمل جثمان والده إلى مسجد السلام بمدينة نصر

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وحضر عدد كبير من الفنانين والفنانات وأقارب الفقيد وأهله ومحبيه الذين حرصوا على وداعه الوداع الأخير، قبل دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة.

https://youtu.be/yZMWBTTA97U

ونعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما.

وقالت نادية عبر حسابها على "فيسبوك":"لا إله الا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله، البقاء لله  أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين".

وقال د.محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقة إن الموسيقار حلمي بكر كان يتلقى العلاج اللازم في مستشفى  بكفر صقر في محافظة الشرقية، ووافته المنية هناك، معربًا عن حزنه الشديد على وفاته، متمنيًا له الرحمة والمغفرة.

وكشفت زوجة الراحل سماح القرشى في تصريحات لها، عن أن حالته الصحية ساءت بشكل كبير خلال الـ3 أشهر الماضية، وأنه كان يحتضر، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل المنزل إلى مستشفى من أجل صحته، والاستعانة بأحد الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة له.

كما نشب خلاف بين عائلة الموسيقار حلمي بكر وأرملته بعد لحظات من وفاته، إذ رفض نجل الراحل دفن والده إلا بعد حضوره من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر وفي هذه الأثناء أتم شقيق الراحل كافة إجراءات الوفاة، بعد 48 ساعة من وفاة حلمي بكر.

وقدم حلمى بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

حلمي بكر مصطفى كامل ليلى الشبح نجل حلمي بكر أرملة حلمي بكر

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ليلى الشبح: زوجة حلمي بكر كان تطفىء السجائر في جسده

فى الدقائق الأخيرة.. أرملة حلمى بكر تصل مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة عليه

الموسيقار سليم سحاب يصل مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة على الراحل حلمي بكر

نادية مصطفى تصل مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة على الموسيقار حلمى بكر

نجل حلمى بكر يحمل جثمان والده إلى مسجد السلام بمدينة نصر

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