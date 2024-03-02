"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

كشف مصدر بمستشفى السلام التخصصي، عن آخر مستجدات أزمة الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، مؤكدًا أن الجثمان لا يزال داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ولم يتم خروجه حتى الآن.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة لم تصدر أي قرار حتى الآن بشأن خروج الجثمان، خاصة أن هناك خلافات أهلية وذلك يتطلب وجود نجله هشام، القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، لم يصل بعد إلى مصر، وفي انتظار الوصول بعد ساعات قليلة.

أزمة دفن جثمان حلمي بكر

واندلعت أزمة حول نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر بعد وفاته أمس بين أرملته وإخوته في مكان استقبال الجثمان حتى يصل نجله واستقر الأمر بإيداع الجثمان في ثلاجة مستشفى السلام لحين إصدار قرار النيابة العامة.

تأجيل دفن جثمان حلمي بكر

ونشب الخلاف بين شقيق الموسيقار الراحل فتحي بكر (81 عامًا)، والذي يقيم في حدائق القبة، وبين أرملة الموسيقار سماح عبد الرحمن (41 عامًا)، التي تقيم في المهندسين، بشأن مكان إيداع جثمانه، حيث قرر شقيقه نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى منشية البكري لحين وصول نجله، بينما كانت أرملته تصر على الاحتفاظ بالجثمان داخل شقتها في المهندسين حتى دفنه، وعندما تصاعد الخلاف، توجه سائق الإسعاف إلى أحد الأكمنة بطريق بلبيس، ثم توجهوا إلى قسم شرطة السلام الثاني لتحرير المحضر.

وتم تلقي بلاغ إلى قسم السلام بوقوع مشاجرة بين أسرة الموسيقار حلمي بكر وأرملته، بسبب الخلاف على دفن جثمانه، حيث جرى استجواب الطرفين.

وحرر شقيق المتوفي محضرًا ضد زوجة الموسيقار بسبب الخلاف على مكان دفن المتوفي، ولجأوا إلى كمين بلبيس التابع للسلام 2، ولم يتم دفن الجثمان حتى الآن.

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