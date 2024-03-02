السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

كشف مصدر بمستشفى السلام التخصصي، عن آخر مستجدات أزمة الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، مؤكدًا أن الجثمان لا يزال داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ولم يتم خروجه حتى الآن.

 

وأوضح المصدر أن النيابة العامة لم تصدر أي قرار حتى الآن بشأن خروج الجثمان، خاصة أن هناك خلافات أهلية وذلك يتطلب وجود نجله هشام، القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، لم يصل بعد إلى مصر، وفي انتظار الوصول بعد ساعات قليلة.

أزمة دفن جثمان حلمي بكر 

واندلعت أزمة حول نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر بعد وفاته أمس  بين أرملته وإخوته في مكان استقبال الجثمان حتى يصل نجله واستقر الأمر بإيداع الجثمان في ثلاجة مستشفى السلام لحين إصدار قرار النيابة العامة.

تأجيل دفن جثمان حلمي بكر 

ونشب الخلاف بين شقيق الموسيقار الراحل فتحي بكر (81 عامًا)، والذي يقيم في حدائق القبة، وبين أرملة الموسيقار سماح عبد الرحمن (41 عامًا)، التي تقيم في المهندسين، بشأن مكان إيداع جثمانه، حيث قرر شقيقه نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى منشية البكري لحين وصول نجله، بينما كانت أرملته تصر على الاحتفاظ بالجثمان داخل شقتها في المهندسين حتى دفنه، وعندما تصاعد الخلاف، توجه سائق الإسعاف إلى أحد الأكمنة بطريق بلبيس، ثم توجهوا إلى قسم شرطة السلام الثاني لتحرير المحضر.

 

وتم تلقي بلاغ إلى قسم السلام بوقوع مشاجرة بين أسرة الموسيقار حلمي بكر وأرملته، بسبب الخلاف على دفن جثمانه، حيث جرى استجواب الطرفين.

 

وحرر شقيق المتوفي محضرًا ضد زوجة الموسيقار بسبب الخلاف على مكان دفن المتوفي، ولجأوا إلى كمين بلبيس التابع للسلام 2، ولم يتم دفن الجثمان حتى الآن.

428880595_1103685347489846_6432539052594303969_n
428880595_1103685347489846_6432539052594303969_n
429081646_380925814551363_4445028199598263761_n
429081646_380925814551363_4445028199598263761_n
429396605_312416911518398_327009402981997780_n
429396605_312416911518398_327009402981997780_n
حلمي بكر دفن جثمان حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مستشفي السلام التخصصي موعد دفن حلمي بكر

مواد متعلقة

عزة مصطفى: حلمى بكر صاحب تاريخ عريق.. وأسرته بتتخانق على دفنه

خلافات بين أرملة حلمى بكر وأسرته على مكان دفنه.. تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة حلمى بكر

الأكثر قراءة

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

"ابتزاز وصور فاضحة".. التفاصيل الكاملة لمأساة الطالبة شروق بسبب زملائها

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

كيف يعود «الفولت العالى» للتشكيل الأساسى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود