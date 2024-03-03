الأحد 03 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

ليلى الشبح: زوجة حلمي بكر كان تطفىء السجائر في جسده

ليلى الشبح
ليلى الشبح

قالت المنتجة ليلى الشبح لـ"الدستور" إن أرملة الراحل حلمي بكر كانت تطفىء السجائر في جسده وتمنعه من الحصول على العلاج، مشيرة إلى أنها كانت تمنع أصدقاءه من زيارته.

https://youtu.be/JP3OuUWWSbI

الأمر الذي دفع عائلة أرملة الموسيقار حلمي بكر للاشتباك معها، ومحاولة إسكاتها، وذلك خلال حضور عدد كبير من الفنانين إلى مسجد السلام في مدينة نصر لأداء صلاة الجنازة على الموسيقار الراحل حلمي بكر، بعد صلاة العصر.

نادية مصطفى تصل مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة على الموسيقار حلمي بكر

نجل حلمى بكر يحمل جثمان والده إلى مسجد السلام بمدينة نصر

وحضر عدد كبير من الفنانين والفنانات وأقارب الفقيد وأهله ومحبيه الذين حرصوا على وداعه الوداع الأخير، قبل دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة.

ونعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما.

وقالت "نادية" عبر حسابها على "فيسبوك": "لا إله الا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله، البقاء لله  أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين".

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقة إن الموسيقار حلمي بكر كان يتلقى العلاج اللازم في مستشفى  بكفر صقر في محافظة الشرقية، ووافته المنية هناك، معربًا عن حزنه الشديد على وفاته، متمنيًا له الرحمة والمغفرة.

وكشفت زوجة الراحل، سماح القرشى في تصريحات لها، عن أن حالته الصحية ساءت بشكل كبير خلال الـ3 أشهر الماضية، وأنه كان يحتضر، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل المنزل إلى مستشفى من أجل صحته، والاستعانة بأحد الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة له.

كما نشب خلاف بين عائلة الموسيقار حلمي بكر وأرملته بعد لحظات من وفاته، إذ رفض نجل الراحل دفن والده إلا بعد حضوره من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، وفي هذه الأثناء أتم شقيق الراحل كافة إجراءات الوفاة، بعد 48 ساعة من وفاة حلمي بكر.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم

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