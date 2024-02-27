تترقب جماهير كرة القدم في الكثير من دول العالم موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023/2024، بعد تحقيق الريدز لفوز مهم بكأس الرابطة على حساب تشيلسي في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي"، وتحقيق لقبهم العاشر في هذه البطولة.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

وسيكون موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأربعاء، 28 فبراير الجاري، تأتي هذه المواجهة ضمن فعاليات دور الـ 16 للبطولة، حيث يستضيف اللقاء استاد "أنفيلد"، حيث من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شاشة بين سبورت والتي تملك حقوق بث مباريات الرابطة الإنجليزية المحترفة، وعدد من البطولات والدوريات الأوروبية ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون عبر قناة BeIN sports 1، وإليكم تردد القناة:

تردد قناة BeIN sports 1 الناقلة للمباراة

بذلك، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمباراة المثيرة بين ليفربول وساوثهامبتون عبر قناة BeIN sports 1 على نايل سات عبر هذا التردد:

التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مواعيد مباريات دور الـ16 فى كأس الاتحاد الإنجليزى

الثلاثاء 27 فبراير:

بورنموث vs. ليستر سيتي

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

بلاكبيرن vs. نيوكاسل يونايتد

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.

لوتون تاون vs. مانشستر سيتي

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

الأربعاء 28 فبراير:

تشيلسي vs. ليدز يونايتد

وستنطلق المباراة غدا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

نوتينجهام فورست vs. مانشستر يونايتد

وستنطلق المباراة غدا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.

وولفرهامبتون vs. برايتون

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.

ليفربول vs. ساوثهامبتون

تشهد هذه المرحلة الللقاء المثير بين ليفربول وساوثهامبتون، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار والتأهل للدور التالي في طريقه نحو تحقيق اللقب.