الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تترقب جماهير كرة القدم في الكثير من دول العالم موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023/2024، بعد تحقيق الريدز لفوز مهم بكأس الرابطة على حساب تشيلسي في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي"، وتحقيق لقبهم العاشر في هذه البطولة.

 

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

وسيكون موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأربعاء، 28 فبراير الجاري، تأتي هذه المواجهة ضمن فعاليات دور الـ 16 للبطولة، حيث يستضيف اللقاء استاد "أنفيلد"، حيث من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شاشة بين سبورت والتي تملك حقوق بث مباريات الرابطة الإنجليزية المحترفة، وعدد من البطولات والدوريات الأوروبية ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون عبر قناة BeIN sports 1، وإليكم تردد القناة:

 

تردد قناة BeIN sports 1 الناقلة للمباراة

بذلك، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمباراة المثيرة بين ليفربول وساوثهامبتون عبر قناة BeIN sports 1 على نايل سات عبر هذا التردد:

  • التردد: 11013
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • معدل الترميز: 27500
  • معدل الاستقطاب: أفقي H
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي القادمة والقنوات الناقلة وموقف "صلاح" من المشاركة

يورجن كلوب: ليفربول فاز بكأس الرابطة "بسيناريو جنوني"

 

مواعيد مباريات دور الـ16 فى كأس الاتحاد الإنجليزى 

الثلاثاء 27 فبراير:

بورنموث vs. ليستر سيتي

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

بلاكبيرن vs. نيوكاسل يونايتد

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.

لوتون تاون vs. مانشستر سيتي

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

الأربعاء 28 فبراير:

تشيلسي vs. ليدز يونايتد

وستنطلق المباراة غدا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

نوتينجهام فورست vs. مانشستر يونايتد

وستنطلق المباراة غدا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.

وولفرهامبتون vs. برايتون

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.

ليفربول vs. ساوثهامبتون

تشهد هذه المرحلة الللقاء المثير بين ليفربول وساوثهامبتون، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار والتأهل للدور التالي في طريقه نحو تحقيق اللقب.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون ليفربول وساوثهامبتون كاس الاتحاد الانجليزي BeIN sports 1 ليفربول

مواد متعلقة

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي القادمة والقنوات الناقلة وموقف "صلاح" من المشاركة

3 مرشحين لخلافة يورجن كلوب فى تدريب ليفربول

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

القصة الكاملة لمقتل شاب على يد مراهقين في كرداسة

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة