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أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن في أخر تحديث

الذهب
الذهب

افتتحت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن من حيث أغلق السوق أمس حيث سجل السعر الافتتاحي له 3000 جنيه، بينما شهدت الأسعار أمس الإثنين انخفاضًا حادًا خلال الساعات الأولى من التداولات وفي المعاملات المسائية شهد ارتفاعا مفاجا ومن ثم بدء في الانخفاض الطفيف.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 18: يبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 حوالي 2571 جنيهًا.

عيار 21: يبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 حوالي 3000 جنيه.

عيار 24: يبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 حوالي 3429 جنيه.

التطورات الأخيرة لأسعار الذهب 

وشهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا حادًا خلال الجلسات التداولية في الأيام الماضية مع بدء الإسبوع الجاري وذلك بالتزامت مع إعلان توقيع صفقة "رأس الحكمة"، الاستثمارية بين مصر والإمارات، والتي بلغت قيمة الاستثمارات فيها 35 مليار دولار تأثرت أسعار الذهب سلبًا نتيجة لتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

سعر الذهب عالميا

وشهد أسعار الذهب في الأسواق العالمية تسجيل ارتفاعًا طفيفًا أيضًا، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من التطورات في الأسواق العالمية حيث أفتتح اليوم بسعر 2038 دولار للأونصة.

حركة التداول أمس الإثنين

ووصل سعر الذهب لعيار 21 الأكثر شيوعا إلى أعلى مستوى له أمس عند 3150 جنيها للجرام، لكنه في نهاية المطاف انخفض قليلًا ليستقر عند 3600 جنيه للجرام، وهو ما يعكس حالة من الارتباك والتذبذب في السوق ويعزى هذا التقلب الحاد في أسعار الذهب إلى عوامل عدة، منها التقلبات في أسواق العملات العالمية التي تؤثر على الاستثمارات الذهبية كملاذ آمن والعرض والطب وغيرها من العوامل.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

توقعات سعر الذهب 2024

سعر جنيه الذهب اليوم

سعر جنيه الذهب اليوم وصل إلى حوالي 24،000 جنيه في آخر تحديث، ويأتي هذا السعر لجنيه الذهب حيث يزن 8 جرامات من عيار 21، دون احتساب سعر المصنعية ويعتبر الجنيه الذهبي محط اهتمام المستثمرين وعشاق الذهب على حد سواء، حيث يُعتبر وسيلة مناسبة للإدخار لحفظ قيمة الأموال من التضخم، وأيضًا كوسيلة للاستثمار.

ويتوقع بعض الخبراء  تراجع سعر الذهب خلال الأيام المقبلة، حتى نهاية شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ يوم الإثنين الموافق 11 مارس، يأتي هذا التوقع في إطار تناغم مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

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