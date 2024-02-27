كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد ارتفاع درجات الحرارة حيث حذرت في بيانها من ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء خلال أيام الخميس 29 فبراير والجمعة الأول من شهر مارس المقبل.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة استمرار الشبورة المائية خلال الفترة من الصباح الباكر وتشير التوقعات أيضًا إلى نشاط في سرعة الرياح على فترات متقطعة في مناطق محددة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وشهدت مناطق مختلفة في جمهورية مصر العربية تغيرات جوية ملحوظة، حيث تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة، والتي تقع قرب المسطحات المائية المتصلة بمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حالة من الشبورة المائية ويتوقع أن تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا.

كما ومن المتوقع وجود نشاط في سرعة الرياح على فترات متقطعة في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وتستمر نشاط في سرعة الرياح يوم السبت على كافة المناطق في جمهورية مصر على فترات متقطعة، ويوم الأحد تنشط على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

القاهرة: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة.

العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة.

السادس من أكتوبر: العظمى 22 درجة، والصغرى 12 درجة.

بنها: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية: العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة.

العلمين: العظمى 20 درجة، والصغرى 11 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 19 درجة، والصغرى 10 درجة.

سانت كاترين: العظمى 16 درجة، والصغرى 3 درجات.

الطور: العظمى 23 درجة، والصغرى 14 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.

الفيوم: العظمى 22 درجة، والصغرى 11 درجة.

بني سويف: العظمى 22 درجة، والصغرى 11 درجة.

المنيا: العظمى 23 درجة، والصغرى 10 درجات.

أسيوط: العظمى 23 درجة، والصغرى 10 درجات.

سوهاج: العظمى 25 درجة، والصغرى 11 درجة.

قنا: العظمى 25 درجة، والصغرى 13 درجة.

الأقصر: العظمى 26 درجة، والصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 27 درجة، والصغرى 15 درجة.