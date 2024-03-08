الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسقف الأقباط الكاثوليك يُعلق زينة رمضان علي مدخل كنيسة بالغردقة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عادة سنوية حرص أسقف الأقباط الكاثوليك بالبحر الاحمر القمص يؤانس أديب،  وهي تعليق فانوس رمضان علي مدخل مقر الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة للاحتفال مع المسلمين بحلول شهررمضان المبارك، وذلك ضمن مشاركته السنوية لاحتفالات المسلمين بمناسباتهم دائمًا.

وأكد القمص يؤانس أديب، أنه حرص علي صناعة الفانوس بيديه وبالتعاون مع أفراد أسرته، كنوع من المشاركة المتبادلة بينه وبين اخوته المسلمين كما جاء علي لسانه، وقدم التهنئة لجميع المسلمين بالمنطقة المحيطة له بالشهر الكريم، كما حرص علي تعليق الزينة بالشارع المؤدي لمقر الكنيسة وتوزيع الهدايا علي الأطفال بالشارع.
 

وأكد أسقف الأقباط الكاثوليك في تصريحات لـ«الدستور»، حرصه الدائم علي المشاركة في المناسبات الاسلامية مؤكدًا أن ما يقوم بهِ هو رد فعل وتقديرلمحبة لاخوته واصدقاءه المسلمين الذين يُبادرون لتهنئته ومشاركته في جميع المناسبات المسيحية، مشيرًا الي أن قضي سنوات كثيرة هو واسرته في مدينة الغردقة وحتي ذلك الوقت لمس جيرانه واصدقاءه المسلمين محبه واحترام وتقدير تؤكد أن المصريين لا يعرفون شيئًا سويالمحبة والترابط.

 

أسقف الأقباط الكاثوليك بالغردقة: شهر الخير علينا كلنا

وأضاف أسقف الاقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن شهر رمضان والاحتفال بهِ باتت عادة لدي المسلمين والمسيحين معًا، مشيرًا الي أن الترابط الذي يجمع المصريين ينقعد بيهم بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتهم، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال وتقديم شئ بسيط يعبر عن الحب والمودة فى هذا الشهر الذي يحمل الخير للجميع.

وتابع، أن هذا التلاحم والترابط يدل علي المحبة وقوة المصريين علي مواجهة الصعبات والمشاركة في الافراح وغيرها، وترسيخ لمبدأ المواطنه والأخوة والذي رسخ مفاهيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
اسقف الأقباط الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة الغردقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فانوس رمضان

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