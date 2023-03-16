الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هىّ دي مصر: أسقف الكاثوليك يجهّز كرتونة رمضان لمستحقيها بالغردقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، بتجهيز كميات من كرتونة رمضان، لتوزيعها على المستحقين بمدينة الغردقة،  وذلك احتفالًا بحلول شهر رمضان.

وأكد وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أن مشاركته في تجهيز كرتونة رمضان لتوزيعها على المواطنين بالغردقة هى عادة سنوية يحرص عليها دائماً، حيث يسعى إلى مشاركة المسلمين في جميع المناسبات الدينية.

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وأكد أن توزيع كرتونة رمضان جاءت من منطلق تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين، ومساعدة الدولة في جميع المبادرات التي تقوم بها، لافتًا الي أن لافرق بين أعياد المسلمين والمسيحيين فجميعهم مصريين،  مؤكدًا “أن شهر رمضان يجمع أطياف الشعب المصري لنعيش في حب وسلام”

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ودشنت المحافظة عددًا من معارض اهلاً رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بواقع 3 معارض بمدن رأس غاربوالغردقة والقصير، وذلك بتخفيضات وصلت 30% علي مختلف السلع، وبإشراف الغرفة التجارية ومديرية التموين لمواجهة الغلاء، وتخفيفالعبء عن أهالي المحافظة.

فيما أعلنت عددًا من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بمحافظة البحر الاحمر عن إقامة شوادر لطرح لحوم طازجة وسلع غذائية بأسعارمميزة ضمن المشاركة المجتمعية بنطاق مدن الغردقة وسفاجا.

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من جانبه أكد أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحرالأحمر لـ"الدستور"، أنه المديرية افتتحت عدد 3 معارض بثلاث مدن وهي الغردقةورأس غارب والقصير، مؤكدًا أن هناك مرور يومي ومستمر لمفتشي التموين علي تلك المعارض لمتابعة السلع المعروضة والأسعار المطروحة بهاأمام المواطنين، مشيرًا الي أن هناك تخفيضات وصلت لـ30 علي بعض السلع، ضمن خطة مواجهة غلاء الاسعار وتماشيًا مع خطة الحكومةللسيطرة علي ارتفاع بعض السلع وجشع التجار.

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أوضح مدير الرقابة التجارية بالبحر الاحمر أنه تم تحديد اماكن مخصصة لمعارض اهلاً رمضان بمدن البحر الأحمر، في مدينة رأس غارب،وفي مدينة الغردقة بشارع المصالح أمام مجمع خدمات الدهار وموقف السرفيس وسط المدينة، وفي مدينة القصير تم تدشين المعرض بشارعجامعة الدول العربية.

أعياد المسلمين والمسيحيين اقباط الكاثوليك الأقباط الكاثوليك توزيع كرتونة رمضان حلول شهر رمضان المبارك محافظة البحر الأحمر مؤسسات المجتمع المدني مطرانية الأقباط الكاثوليك مواجهة غلاء الأسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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