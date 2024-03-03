طفلة حلمي بكر تحضر مراسم دفن والدها بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر

حضرت الطفلة ابنة الموسيقار حلمي بكر مراسم دفن والدها في مقابر العائلة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر.

وحضر عدد كبير من الفنانين والفنانات وأقارب الفقيد وأهله ومحبيه الذين حرصوا على وداعه الوداع الأخير، قبل دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة.

https://youtu.be/RzxcEssjuCA

ونعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما.

وقالت "نادية" عبر حسابها على "فيسبوك": "لا إله الا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله، البقاء لله أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين".

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.